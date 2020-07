Intel mění procesorová loga a zavádí značku Evo, k čemu bude?

Když se podíváme na stará loga procesorů Core a srovnáme je s novými, jednoznačně shledáme, že Intel se rozhodl je značně zjednodušit, což nám může připomenout třeba to, jak Microsoft přešel z omalovánek Aero na Metro.

Máme tu tak nová loga pro samotný Intel, dále pro notoricky známou značku Intel Inside, pak pro procesory Intel Core a nakonec značku Intel Evo Powered by Core. Z minulých log tu zůstal snad jen výběr barev, čili tu stále vévodí černá šedá a modrá.

Evo, jako obvyklá zkratka pro evoluci, by mohla být spojena s nástupem nových hybridních procesorů. Intel sice již takové uvedl na trh a jde o procesory generace Lakefield, ovšem ty lze zatím brát jako takový nesmělý začátek. Napovídá nám právě menším fontem vyvedený nápis Powered by Core, který říká, že Core budou součástí procesorů Evo, což sedí právě na Lakefield a především pak na chystané procesory Alder Lake.

Jak to ale bude dál? Rocket Lake jistě budou stále označovány za Core, ale do budoucna by mohly v případě procesorů pro běžná PC převzít štafetu právě procesory Evo, přičemž Core už bude jen jejich součástí, a jako značka tak ustoupí do pozadí. Nebo snad bude stále koexistovat díky procesorům v konfiguracích nevyužívajících malá jádra? Uvidíme.