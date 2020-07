Intel potvrzuje: Alder Lake budou hybridní CPU s Core i Atomy

Potvrzení o hybridní architektuře procesorů Alder Lake přišlo díky záplatě pro Linux, kterou připravil sám Intel a v níž máme dané procesory označené jako "Hybrid Core/Atom". Jasnější to tak už být nemůže:



Vypadá to tak, že právě Alder Lake bude pro Intel druhá hybridní architektura hned po procesorech Lakefield, které jsou již dostupné. Ty ale přeci jen představují něco jiného, a sice velice úsporné čipy tvořené pomocí technologie Foveros z jednotlivých vrstev včetně paměti RAM. Zato Alder Lake budou mnohem výkonnější procesory spadající i mezi desktopové modely S s očekávaným TDP až 125 W. Namísto pěti jader, čili jednoho Core a čtyř Atomů, by také měly nabídnout až osm Core a stejný počet Atomů.

Nedávno jsme se také podívali na to, že architekturu procesorů Lakefield by už dnešní Windows 10 měly s ohledem na plánování procesů správně využívat, takže v době nástupu generace Alder Lake by už snad neměl být žádný problém.