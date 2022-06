Intel představil Rialto Bridge: nástupce Ponte Vecchio má o čtvrtinu více jader

Půjde tu o velice podobné řešení jako v případě Ponte Vecchio, ovšem použitých čipů bude zřejmě výrazně méně. Pozorovat můžeme především jednu změnu, a sice poloviční počet hlavních výkonných čipů Compute Tile. Zatímco Ponte Vecchio jich má celkem šestnáct a navíc proložených čipy Rambo Tile (s tzv. Rambo cache), Rialto Bridge má jen osm a Rambo Tile tu nevidíme ani jednu. Zbytek výbavy obou generací vypadá identicky, ale tak tomu asi nebude a například lze očekávat, že novější čipy už využijí rovněž novější verzi pamětí HBM.

Intel se tak evidentně rozhodl tvořit celkově větší Compute Tile, které navíc mají obsahovat celkem 160 Xe jader. Pro porovnání, stále ještě chystané čipy ACM-G10 pro grafiky Arc Alchemist mohou nabídnout maximálně 32 Xe jader, což je bráno za ekvivalent 4096 shaderů. Rialto Bridge tak bude mít o čtvrtinu více jader než Ponte Vecchio a to Intel doplní ještě o celkově vyšší I/O propustnost.

Dále se Intel chystá využít modernější výrobní procesy, i když o tom se ještě nedozvíme nic podrobného, ale co bylo potvrzeno, je kompatibilita v rámci subsystémů, takže v nich bude možné prostě vyměnit staré moduly OAM v2 za nové.

Co se týče výkonu, ten bude dle Intelu vyšší až o 30 procent, což tak pochopitelně zajistí především zmíněný o čtvrtinu vyšší počet jader a zbytek by mohly zajistit třeba jen vyšší takty a rychlejší paměti HBM. Je tak otázka, zda se Rialto Bridge budou vůbec nějak významně lišit z hlediska výbavy a mikroarchitektury.

Zatím je to všechno ale spíše jen na papíře, ostatně Ponte Vecchio byly představeny už ke konci roku 2019 a už je to také dlouho, co jsme poprvé viděli první vzorek. Stále se ale čeká na jejich nasazení v superpočítači Aurora, má ambice dalece překonat i nový Frontier . Tak snad se letos ještě dočkáme, nicméně Rialto Bridge lze vidět jako hardware chystaný nejdříve pro rok 2024.