Intel připravil mainstreamová SSD série 670p s QLC

Intel SSD 670p jistě nebudou patřit mezi nejpomalejší modely na trhu, k tomu mají opravdu daleko a můžeme říci, že pokud specifikace mluví o čtení rychlostí až 3500 MB/s a zápisu až 2700 MB/s, pak se o mainstreamu rozhodně dá mluvit. Na druhou stranu jsou 670p založeny na pamětech QLC, které zapisují čtyři bity do jedné buňky, což pro výrobce představuje vysokou hodnotu výsledných pamětí díky rovněž vysoké kapacitě, ale zákazník preferující dlouhou výdrž a alespoň trošku slušný výkon zápisu nad rámec SLC cache bude sahat spíše po modelech s paměťmi TLC.

Nicméně řazení zboží do low-endu, mainstreamu či hi-endu je mnohdy spíše záležitost pocitů a osobních preferencí, kde navíc musíme v případě PC hardwaru brát ohled na to, že tu existuje nějaký vývoj. A ten v případě NAND Flash už dlouho znamená, že roste počet vrstev těchto pamětí a vedle toho i počet bitů zapisovaných do buněk. Skutečně pak lze k nelibosti mnohých říci, že z QLC se už pomalu stává standard, což je vidět třeba i na tom, že TLC se začaly využívat už i v modelech jako 980 PRO od Samsungu , kam ještě donedávna nepatřily.

Na druhou stranu, pokud bychom měli QLC brát jako paměti i pro mainstream, tak kde je nový low-end? Paměti PLC (pět bitů na buňku) jsou totiž zatím spíše jen předmětem debat a vývoje





Ale zpět k řadě SSD 670p, která je založena konkrétně na 144vrstvých QLC 3D NAND Flash od firmy Intel a osmikanálovém kontroleru Silicon Motion SM2265G, který má po ruce vždy fixní kapacitu 256 MB DDR3L RAM bez ohledu na celkovou kapacitu SSD.

Co se týče rozhraní a provedení, jde o standard, čili PCIe 3.0 x4 ve slotu M.2 a formát 2280, přičemž k dispozici budou verze s kapacitami 512 GB, 1 TB a 2 TB. Jako obvykle je nejvýkonnější model s nejvyšší kapacitou, který slibuje sekvenční čtení a zápis rychlostí 3500 MB/s a 2700 MB/s, dále to je 3500 MB/s a 2500 MB/s pro 1TB verzi a konečně 3000 MB/s a 1600 MB/s pro 512GB verzi.

Zajímavé je, že ačkoliv jde o model s QLC paměťmi, pak udávaná výdrž není až tak špatná, a to v kontrastu s předchozími podobnými modely od Intelu. Pro 512 GB, 1 TB a 2 TB platí celkový objem zápisu 185, 370 a 740 TBW, což tak znamená 370 celkových přepisů a to je srovnatelné třeba s řadou Samsung 870 QVO. My ale dobře víme, že hodnota TBW se vztahuje k záruce a s reálnou výdrží nemusí mít nic společného, takže je otázka, zda jsou nejnovější 144vrstvé paměti Intelu opravdu s ohledem na výdrž lepší, nebo jde o něco jiného.

Na všechny modely je také poskytována 5letá omezená záruka a ceny byly stanoveny na 89, 154 a 329 USD.

