Intel Sapphire Rapids: nový Xeon pro příští rok byl poprvé zapnut

Následující roadmap tak mluví jasně. Nyní přicházejí na trh procesory Cooper Lake na platformě Cedar Island, které jsou určeny pouze pro čtyřpaticové a osmipaticové konfigurace. Do konce roku se pak na trh dostanou 10nm Ice Lake a platforma Whitley pro desky s jednou či dvěma paticemi a v příštím roce už by to měly být 10nm Sapphire Rapids a platforma Eagle Stream nahrazující Cooper Lake i Ice Lake. Intel se pochlubil, že se mu povedlo už vytvořit první funkční prototyp procesoru generace Sapphire Rapids, který byl také poprvé zapnut.

Intel přitom nepřestane se zaměřením na umělou inteligenci, takže zatímco Cooper Lake nově nabízí instrukce Bfloat16, Sapphire Rapids přijdou s AMX, čili Advanced Matrix pro hluboké učení a další zvýšení výkonu. Nicméně Intel se v tomto ohledu samozřejmě nebude spoléhat jen na své procesory. Jednak ještě letos nabídne pro akceleraci AI úloh nová FPGA Stratix 10 NX a vedle toho mají právě po boku Sapphire Rapids přijít na trh i výkonné GPU akcelerátory, konkrétně ohlášené Ponte Vecchio

Procesory Sapphire Rapids očekáváme v druhé polovině příštího roku a ty se mají ihned dostat do chystaného superpočítače Aurora právě s GPU Xe-HPC, Ponte Vecchio. Tento superpočítač tak poslouží jako prubířský kámen hardwaru nové generace a tu bude představovat i sám o sobě v rámci svého druhu, neboť půjde o vůbec první model s výkonem dosahujícím cca 1 exaFLOPS s hardwarem Intel.

Sapphire Rapids by měly být založeny na procesu 10nm++ s jádry Willow Cove (Ponte Vecchio přitom už na 7nm procesu) a měly by na patici LGA 4677 nabídnout až 48 jader s TDP pod 200 W, a to pro desky s 1 či 2 paticemi a v případě vícepaticových desek to bude maximálně 32 jader na CPU. Dále se očekává také již podpora sběrnice PCI Express 5.0 a osmikanálových pamětí DDR5. Nejde však o potvrzené informace, takže je budeme brát s rezervou.

