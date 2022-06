Intel se prý obává poklesu na trhu a chce snížit ceny Alder Lake

Dle DigiTimes měl Intel už během druhého kvartálu, který právě dnes končí, snížit ceny procesorů Alder Lake dodávaných velkým výrobcům PC (Lenovo, Dell, HP, atd.) o deset procent a je připraven jít dolů během následujícího kvartálu o dalších pět. To by tak celkově činilo slušných patnáct procent z ceny moderních CPU, a to včetně řad Core i5 a Core i7.

Ceny krabicových verzí procesorů Intel se však v našich obchodech nezměnily, respektive reagovaly spíše na výkyvy v hodnotě koruny, jíž mávala a mává válka na Ukrajině. To odpovídá výše řečenému.

Společnost AMD přitom dokázala dle čísel Mercury Research opět ve všech segmentech navýšit svůj podíl na trhu s x86 CPU, což se týkalo prvního kvartálu a možná že i na tento vývoj se Intel rozhodl později reagovat. Chce tak prostě dát výrobcům PC pádnější důvod k tomu, aby používali spíše jeho procesory, přičemž snížení cen by se snad mělo přenést i na koncové ceny pro zákazníky. Jde tu ale samozřejmě i o to, že trh s PC celkově výrazně klesl a namísto pandemie, která přinesla vyšší poptávku po počítačích, nastupuje s opačným efektem inflace a nejistota.

Intel přitom skutečně není znám pro to, že by běžně snižoval ceny svých procesorů, a to zvláště těch nejnovějších. Mluví se ale o tom, že dodávky PC na trh jsou v poslední době "mnohem slabší, než se čekalo", takže abychom se nedivili, když se stejně bude mluvit i o tržbách Intelu (či AMD) za druhý letošní kvartál.

Server THW dokonce píše o tom, že jeden z pěti největších světových výrobců PC je připraven o 70 až 80 % snížit své objednávky, což znamená, že se chystá výrazně snížit své skladové zásoby. Vývoj také dobře ilustrují výsledky prodejů během čínských "svátků konzumu" 618 Shopping Festival, kdy prodeje počítačů a elektroniky oproti minulému roku spadly o 20 až 30 procent. A připomenout můžeme také zprávu, dle níž i výrobci značkových desek (Asus a Gigabyte) očekávají velice prudký pokles prodejů

To vše je nicméně pokřiveno právě tím, že loňský rok byl v mnoha ohledech rekordní a výjimečný a nesmíme zapomínat na to, že zrovna Intel se odhodlal k rychlému tempu a že Alder Lake nebudou na trhu aktuální snad ani rok a od nástupnických Raptor Lake nás dělí možná už jen dva měsíce. Do toho přijdou i nové Ryzeny 7000 i grafické karty Radeon a GeForce, takže to vypadá na prázdniny, které budou z hlediska nákupu nového hardwaru v útlumu. Anebo se snad objeví nějaké velice zajímavé prodejní akce?