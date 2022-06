Intel ukázal i XPU Falcon Shores a superpočítačovou roadmap

Na chystané Rialto Bridge jsme dnes již podívali a nyní je čas na zbytek. Jde především o Falcon Shores, které ale již také známe , neboť Intel je letmo zmínil letos v únoru. Co nového se ale o nich dozvíme? Předvším se už můžeme podívat na to, jak asi budou vypadat sestava jejich čipů, neboť i zde jde o vícečipové řešení, ale to už bude v během příštích let standardní.

Je však třeba říci, že toto ztvárnění chystaných XPU je jen pro ilustrativní účely a jak už jsme se mohli přesvědčit, skutečné produkty mohou vypadat odlišně. Ovšem pro rámcovou představu nám to stačí.

Toto ztvárnění přitom ukazuje, že XPU, coby spojení procesorových jader x86 a grafické architektury Xe, mohou mít odlišnou výbavu, respektive různé mixy CPU a GPU jader. Obrázek totiž ukazuje tři čipy, z nichž jeden má čtyři x86 dlaždice, další zase čtyři Xe dlaždice a třetí to má půl na půl. To pak potvrzuje informace o flexibilním poměru x86 a Xe dlaždic, přičemž se pak nabízí otázka, jak se budou XPU Falcon Shores s pouze x86 dlaždicemi lišit od klasických serverových procesorů a proč by vůbec měly vedle nich vzniknout, což pak lze aplikovat i na verzi se samými Xe dlaždicemi.

Zatím také není jasné, jakou úlohu mají mít čtyři podlouhlé čipy po stranách. Ty by mohly plnit nějakou I/O funkci, popřípadě může jít o cache, ale to prostě není jasné. Ukazuje se ale, že Intel by měl v tomto případě využít velké interposery rozkládající se pod všemi čipy, čili můstky EMIB by v tomto případě asi nestačily.

Dále se z popisků dozvíme, že Intel už tu počítá s využitím procesů "angstromové éry", čili půjde přinejmenším o 20A či případně 18A a další. Ovšem vzhledem k tomu, že se Falcon Shore chystají nejdříve pro rok 2024, to bude nejspíše právě proces 20A.

Superpočítačová roadmap Intelu začíná letošním rokem, kde máme už velice dobře známý hardware v podobě procesorů Sapphire Rapids, které nastoupí jako 4. generace Xeon Scalable a také jako speciální verze s paměťmi typu HBM. Pak je tu i Ponte Vecchio a DL akcelerátory Habana Gaudi / Gaudi 2.

V příštím roce ž mají nastoupit Xeony generace Emerald Rapids, a to rovněž i s HBM a pak i akcelerátory Rialto Bridge. Ty ale má Intel v příštím roce začít vyrábět teprve jako vzorky, což asi neznamená, že je nestihne rovnou vypustit na trh, zvláště když nebudou moc odlišné od Ponte Vecchio, nicméně raději se tu píše o 2023+, čili ne striktně o příštím roce.

Poté už budou následovat Granite Rapids a Xeony s HBM i GPU akcelerátory budou společně nahrazeny právě pomocí XPU. Čili právě proto bude chtít Intel nabídnout i XPU vybavená pouze x86 či naopak Xe dlaždicemi.