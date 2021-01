Intel ukázal loga nových čipsetů, MSI potvrzuje nástup Rocket Lake-S v březnu

Intel by jistě rád vyslal procesory Rocket Lake-S na trh co nejdříve, aby měl na něm svou odpověď na nové Ryzeny 5000, ale příští týden může představit zatím jen nové čipové sady série 500, a tedy i příslušné desky. Bude tak moci zákazníky alespoň navnadit na to, co přinese platforma s procesory Rocket Lake-S, které budou po řadě let představovat nejvýraznější posun, co se týče procesorových jader v desktopových modelech. Ostatně na Skylake s minimálními změnami navázaly procesory Kaby Lake, Coffee Lake, Coffee Lake Refresh a konečně Comet Lake. Ovšem nakonec prý má nastat i návrat poslední generace v podobě Comet Lake Refresh , ale to pouze v případě nižších řad jako Pentium, Celeron či Core i3.

Vypadá to tak, že čipsety Z590, B560 a H510 budou na první vlně základních desek pro Rocket Lake-S, ale ne všechny musí podporovat rozhraní PCIe 4.0, či alespoň ne na celé desce. Víme, že nové procesory dostanou 4 linky PCIe navíc, aby mohly stejně jako Ryzeny přímo na sebe připojit hlavní výkonné SSD. Čili i na levné desce s H510 může fungovat PCIe 4.0 pro to nejdůležitější, čili SSD a grafickou kartu.

Dále se šušká o tom, že B560 dostane možnost alespoň omezeného přetaktování (společně s H570), ale to se teprve uvidí. Z590 budou moci taktovat CPU pomocí změny násobiče zcela určitě a dále už by tu měla být standardně podpora pamětí DDR4-3200.

Dle MyDrivers ale může nastat problém s nedostatkem nových desek, a to právě vzhledem k tomu, že je na trhu i málo sad H410 a B460. To by mohlo negativně ovlivnit jejich ceny na trhu, ovšem pokud už někdo je vyzbrojen starší deskou s LGA 1200, neměl by mít žádný problém s přechodem na Rocket Lake-S.

To potvrdila i podpora společnosti MSI, dle níž desky s H410, Z490 a jinými 400 Series budou podporovat 11. generaci Core, čili Rocket Lake-S. Navíc bylo dodáno, že právě tato generace procesorů bude dle aktuálního plánu vypuštěna na trh na konci března. To je zcela v souladu s tím, co jsme o vypuštění těchto procesorů věděli dříve.

Očekávat můžeme od Intelu velice žravé procesory, které nedokáží porazit konkurenci v celkovém výkonu, ale v jednovláknovém či při zatížení menšího počtu jader by mohly být lepší . Právě proto bude Intel možná schopen opět převzít vedení coby výrobce nejvýkonnějších herních procesorů.

