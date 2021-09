Intel: v našich SSD nevyměňujeme původní díly za slabší

To se firmy snaží obvykle omluvit tím, že vzhledem k nedostupnosti některých komponent nemají jinou možnost. A skutečně se zvláště v této době mohou těžko vyhnout určitým změnám, ale opravdu nic jim nebrání v tom, aby na takové změny dostatečně jasně upozornily ideálně představením nové řady či alespoň revize a nesnažily se namísto toho jen mlčet, dokud se na to nepřijde. Samozřejmě ne každý se chová takto, a proto je třeba si vybrat alespoň takovou firmu, která ke svým produktům poskytuje velice podrobné specifikace.

Firmě Intel tyto případy z poslední doby evidentně přišly vhod, neboť takto mohl v rozhovoru pro Extremetech prohlásit, že se nikdy k ničemu podobnému nesnížil. Čili nikdy po vypuštění konkrétního produktu na trh nevyměnil jeho komponenty za jiné, které by byly objektivně slabší. Prý by to porušovalo jeho vlastní principy integrity a kvality a pokud by k takové změně došlo, zákazníkům by Intel přinesl jasné vyjádření.