Intel Xe-HP spatřena v dokumentu: grafika pro nadšence a pracovní stanice

Intel DG1 je takový nesmělý pokus o první samostatnou grafiku Intelu, a to po dlouhé době od Larrabee a ještě delší po Intel 740. V podstatě to jsou ale čipy vycházející z integrovaných jader, které si Intel chystá pro své procesory a to pravé ořechové mají přinést až DG2 a následné verze. V jejich případě se už počítá s tím, že nabídnou mnohem více výpočetních jednotek a stanou se základem pro grafiky Xe-HP (High Performance). Takto je alespoň zatím můžeme označovat, přičemž konečný název bude asi jiný.

Jeden z konceptů grafik Intel Xe

Leaker Komachi nyní zveřejnil, že Xe-HP spatři v dokumentech k Open Source Platform od samotného Intelu, kde se píše o "nové systolické pipeline".

Xe-LP, čili DG1, velice pravděpodobně skončí jen jako karty určené pro vývojovou fázi, aby byly nahrazeny modely DG2 a až ty se dostanou na trh. Ukazuje na to označení DG1 jako Software Development Vehicle i DEV v níže uvedených řádcích.

Ostatně ty nemají zahrnovat jen jednu verzi, ale přinejmenším tři, které by začínaly na 128 EU. I to by bylo o třetinu více, než má DG1, která dokáže ve Full HD rozpohybovat i náročnější hry. Pak se počítá s verzí nabízející 256 a nakonec i 512 EU:

iDG1LPDEV = "Intel(R) UHD Graphics, Gen12 LP DG1" "gfx-driver-ci-master-2624"



iDG2HP512 = "Intel(R) UHD Graphics, Gen12 HP DG2" "gfx-driver-ci-master-2624"



iDG2HP256 = "Intel(R) UHD Graphics, Gen12 HP DG2" "gfx-driver-ci-master-2624"



iDG2HP128 = "Intel(R) UHD Graphics, Gen12 HP DG2" "gfx-driver-ci-master-2624"

Můžeme také odhadovat výkon na základě toho, že DG1 by dle odhadů měla mít výkon 2 až 3 TFLOPS v single precision. To je výrazně pod úrovní dnešního desktopového low-endu od AMD a NVIDIE, nicméně DG2 se 128 EU by už na tom mohla být víceméně stejně jako Radeon RX 5500, dále verze s 256 EU pak jako RX 5600 XT až RX 5700 XT a nakonec verze s 512 EU by mohla konkurovat i samotné RTX 2080 Ti.

Jde ale jednak o velice hrubé počty a pak také o to, že herní výkon může vypadat zcela jinak v závislosti na architektuře i ovladačích. Uvidíme, s čím Intel nakonec přijde. Ten ale měl své grafiky Xe už dávno blíže představit na zrušené GDC 2020 a nyní je otázka, kdy se k tomu odhodlá. Zbytek roku tak může být na novinky velice bohatý, pokud se firmy rozhodly, že jejich představení jen odloží, ovšem mohou přijít také zpoždění, jestli některou ze společností koronavirus citelně zasáhl.

