Intel Xeon Granite Rapids navýší cache o 50 % na kapacitu 480 MB

Společnostnedávno představila nové serverové procesory Xeon Scalable řady Emerald Rapids , které významným způsobem navýšily kapacitu L3 cache ze 112,5 MB Smart Cache na 320 MB. Ještě letos by se měla představit další generace těchto procesorů řady. Tam už nepůjde o trojnásobek, kterým se Intel konečně dotáhl ke standardním EPYCům, ale "jen" o 50 % navíc, i to je však pěkný nárůst a dostane to kapacitu cache na 480 MB. Vychází tak najevo z jednoho zápisu v aktualizaci SDE 9.33.0. Připomeňme, že nynější procesory Intelu mohou mít max. 64 jader.