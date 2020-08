Intel zpět ve světě 5G díky společnému modemu MediaTek T700

Intel sice prodala svou divizi MediaTek představuje první 5G modem vzniklý v rámci této spolupráce. Jde o model T700 a určen bude především pro notebooky vybavené procesory Intel.

Společnostsice prodala svou divizi 5G modemů Applu za miliardu USD, ale přesto se později rozhodla ve vývoji dále pokračovat, i když ne plně pod svou taktovkou. V listopadu 2019 tak oznámila spolupráci se společností MediaTek . Nyní takpředstavuje první 5G modem vzniklý v rámci této spolupráce. Jde o modela určen bude především pro notebooky vybavené procesory Intel.

Podporovat má jen Sub-6GHz pásmo (o mmWave se nemluví), a to jak ve verzi SA, tak i NSA. Výhodou má být vysoká efektivita, tedy nízká spotřeba, která by měla zajistit, že by se při používání 5G výdrž mobilních zařízení neměla nějak drasticky snižovat. Předpokládá se, že by se první zařízení s tímto modemem měla objevit počátkem příštího roku.



Ceny souvisejících / podobných produktů: