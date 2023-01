Inženýr Tesly prozradil, jak to bylo se "slavným" videem autopilota Tesly z 2016

Tesly má za sebou už několik kontroverzních událostí. Jak Autopilot, tak i Full Self-Driving (FSD) svým názvem dodnes neodpovídají schopnostem těchto systémů. NHTSA dokonce tvrdí, že automobily

Částečně autonomní řízenímá za sebou už několik kontroverzních událostí. Jak Autopilot, tak i Full Self-Driving (FSD) svým názvem dodnes neodpovídají schopnostem těchto systémů. NHTSA dokonce tvrdí, že automobily Tesla tvoří 70 % všech nehod s aktivními systémy ADAS, přiznává však, že tato statistika má zásadní nedostatky. Nebere v úvahu počet vozů a najetých kilometrů, takže navzdory "jasnému" číslu v zásadě neříká skoro nic. Poslední události kolem těchto systémů se týkají téměř 5 let staré záležitosti. V březnu 2018 naboural Walter Huang se svým Modelem X do betonového zátarasu a nehodu nepřežil. Tesla byla kvůli této nehodě zažalována.

Tesla is being sued by the family of the Silicon Valley driver killed last year in a Model X Autopilot crash https://t.co/mSPWwHVh0J pic.twitter.com/siLTxpBj89 — Forbes (@Forbes) May 1, 2019

Soudy nyní rozhodují o tom, jakou vinu na nehodě má systém autopilota (sama Tesla přiznala, že chvíli před nehodou byl aktivní). V rámci výslechů vyplynulo několik zajímavých skutečností. Ředitelem pro vývoj softwaru u Tesly by v minulosti Ashok Elluswamy, který např. prozradil, jak to bylo s videoklipem z roku 2016, kde Tesla prezentovala schopnosti Autopilota. Podle popisu měl totiž vůz řídit sám bez jakéhokoli vstupu ze strany člověka. Jenže podle výpovědi Elluswamyho to bylo trochu jinak.



Ten říká, že video neukazovalo skutečný stav technologie dostupné běžným lidem v roce 2016, ale spíše možnosti toho, co bude v budoucnu umět. Vůz jel na předem definované trase, která byla nasnímána do 3D pro provedení testu, a nešlo tedy o ukázku toho, jak vůz dokáže jet s běžným zákazníkem po libovolně zvolené trase. Prozradil také to, že v závěru videa, kdy vůz parkuje, ve skutečnosti při jednom z pokusů naboural do plotu. Pak se nám to ale trochu zamotává.