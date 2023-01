Objevují se další údaje o elektrickém sedanu Xiaomi pro rok 2024

Xiaomi, jejíž elektromobil byl poprvé

Na trh s elektromobily se pustilo několik společností, které se dosud věnovaly elektronice. Zmínit můžeme třeba Sony , které se snaží o vývoj elektromobilu s Hondou, hovoří se např. také o společnosti Apple . Přidat se chce také čínská společnost, jejíž elektromobil byl poprvé spatřen v minulém létě a firma už prezentovala i schopnosti jeho autonomního řízení . Zde se ale proslýchá, že to s autonomním řízením není tak žhavé a firma čelí mnoha problémům různého charakteru. Ty mají pramenit např. z nedokonalých interních procesů firmy, nedodáváním požadovaných součástek, absence pevných rozhodnutí v některých otázkách architektury systému a podobně. Video, které bylo zveřejněno, mělo být údajně cíleně sestříháno tak, aby vypadalo, že auto funguje mnohem lépe, než je tomu ve skutečnosti. Zda je to pravda, to nevíme, ale nebylo by nic divného, kdyby se marketing snažil prezentovat produkt lepším, než jakým ve skutečnosti je.

Pokud jde o samotné auto, to by mělo být sedanem zhruba někde kolem střední až vyšší střední třídy. Základní model by měl mít 400V LFP baterii od společnosti BYD, lepší varianta má mít 800V akumulátor CATL Kirin (s neznámým typem směsi). Díky vyššímu napětí se dá očekávat i rychlejší nabíjení, o tom ale nepadla řeč. Proslýchá se, že by zde měl být 260kW elektromotor

Autonomní řízení a infotainment by měly být zajišťovány čipy od Qualcommu a Nvidie (Orin X). Vůz by měl být představen údajně už letos, ale do výroby se má dostat v roce 2024. Zda to Xiaomi stihne, to ukáže teprve až budoucnost. Cena se má na čínském trhu pohybovat mezi 260 a 350 tisíci čínskými juany. V přepočtu by to bylo 850 tisíc až 1,15 mil. Kč, ale je dobře známo, že čínské ceny a případné evropské se obvykle výrazně liší (výjimkou je nicméně např. Norsko, kde je norská a čínská cena v podstatě totožná). Např. NIO ET7 stojí bez baterie v Číně 388 tisíc juanů (1,28 mil. Kč), ale např. v Německu tatáž verze vyjde na 69.900 EUR (1,68 mil. Kč). Pokud by podobný poměr byl zachován i u Xiaomi, mohla by být německá cena okolo 1,1 až 1,5 mil. Kč dle verze. Osobně bych očekával spíše ještě o něco vyšší částky.



Lei Jun, šéf Xiaomi, má s elektromobily velkolepé plány. Z firmy chce udělat jednu z největších automobilek na světě a dostat se ideálně na produkci okolo 10 milionů vozů ročně, což by ho dle jeho slov mělo dostat do Top 5. Dnes však po propadech produkce neexistuje automobilka, která by vyráběla výrazně více než cca 9 mil. aut ročně, takže by to s dnešními čísly stačilo dokonce na první pozici (neplatí pro koncerny, kde jsou dva s produkcí okolo 10 mil. aut). Jun tvrdí, že až se elektromobilita rozšíří, 80 % trhu bude držet pouhých 5 automobilek a Xiaomi chce být mezi nimi, což je jediný způsob, jak uspět. Dále řekl, že za poslední dekádu se cena baterií snížila o 80 %, a myslí si, že je tu potenciál na další 50% pokles.