Itálie láká Intel na miliardy eur, jedná i s dalšími výrobci

Intel stále ještě neprozradil, kde v Evropě postaví své nové továrny, ostatně v této době to ani není zrovna téma, které by bylo nejnaléhavější. Nyní ale přichází informace od agentury Reuters , dle níž si Itálie vyhradila více než 4 miliardy eur, čili cca 4,5 miliard dolarů, na to, aby rozšířila domácí výrobu čipů. Jde tu přitom především o Intel, ale zvláštní rozhovory mají probíhat také se společnostmi MEMC, STM a Tower Semiconductor.

Řím je tak připraven Intelu nabídnout spolufinancování jeho aktivit v Itálii, kde by měl v průběhu 10 let investovat kolem 8 miliard dolarů, přičemž konkrétněji by mělo jít o stavbu moderní továrny na výrobu čipů, čili žádné už dávno vyspělé procesy.

Takové kapacity by ostatně mohly zajistit právě firmy MEMC Electronic Materials (Tchaj-wan), STMicroelectronics (Francouzsko-italská společnost) a pak se mluví i o izraelské Tower Semiconductor , o níž už víme, že se v dohledné době stane součástí Intelu. Ale to samozřejmě automaticky neznamená, že by ten nemohl v Itálii investovat i jejím prostřednictvím.

Vyjednávání jsou však dle zdroje složitá a Intel si prý klade velice náročné požadavky, ovšem Itálie má za svými zády novou podporu ze strany EU, která se v rámci Chips Act rozhodla pro širokou podporu výstavby nových kapacit pro výrobu čipů.

Sama Itálie má být připravena už letos vyhradit ze svého rozpočtu sumu 150 milionů eur a od příštího roku až do roku 2030 to má být 500 milionů eur ročně. Na co ale tyto peníze konkrétně půjdou, to se teprve ukáže.



