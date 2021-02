Jak si vede GeForce RTX 3060 v recenzích?

Poukázat totiž můžeme na neslavné výsledky z testů 3DMarku , kde RTX 3060 nedokázala porazit ani model RTX 2060 Super, zatímco testy v Ashes of the Singularity vypadaly naopak velice dobře. Do poslední chvíle jsme tak byli drženi v nejistotě o tom, jaký reálný výkon tato karta vůbec nabídne. Ten teoretický je přitom velice slušný, však v FP32 nám RTX 3060 díky svým 3584 CUDA jádrům nabídne až 12,8 TFLOPS, což je výkon nacházející se někde mezi kartami RTX 2080 Super a RTX 2080 Ti. Jenomže TFLOPS nejsou všechno a je třeba je také přetavit v FPS, pokud nám jde samozřejmě o hry.