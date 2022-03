Jak snížit hlučnost nových procesorových chladičů Intelu? Stačí kus papíru

Pokud si pořídíme jeden z nových procesorů Alder Lake-S, a to konkrétně třeba populární Core i5-12400, dostaneme k němu chladič RM1 . O tom už dávno víme, že má svá kovová žebra schovaná až pod ventilátorem, přičemž kolem ventilátoru jsou pouze plastová žebra, která zde mohou posloužit (krom dotvoření vzhledu) leda k tomu, aby se do ventilátoru tak snadno nezamotal nějaký plandavý kabel. Jinak ale k ničemu nejsou, a už vůbec ne k usměrnění vzduchu.

Intel přitom k výkonným procesorům jako Core i9 dodává chladič RH1 , pokud tedy nejde o ty nejvýkonnější modely, kde si chlazení musíme zajistit sami. Tento chladič má jednak všechna žebra už kovová a rovněž má kolem ventilátoru krátký plastový tunýlek, který nutí vzduch proudit především dolů. Nic takového chladič RM1 nemá, ačkoliv právě ten by usměrnění vzduchu potřeboval jako sůl, neboť veškerá kovová žebra jsou právě přímo pod ventilátorem.

Autor testu na Pubby.Games tak pomocí jednoduché úpravy vyzkoušel, zda by se chladič RM1 nedal trošku vylepšit. Jde tu v konečném důsledku o hlučnost, ale vzhledem k automatickému řízení otáček logicky i o efektivitu chlazení. Mezi ventilátor a plastová žebra tak byl prostě vložen kus papíru a pak se testoval dopad této jednoduché modifikace, která není nepodobná prvním pokusům o vylepšení chladičů z dob, kdy jsme se pokoušeli o taktování s využitím prostých hliníkových chladičů a za skvělé byly považovány modely Titan Majesty.

Výška tunelu Max. teplota CPU Změna v rel. hlučnosti Bez tunelu 80 °C +8 Db 1 palec 85 °C +0 Db 1,4 palce 82 °C +1 Db 1,7 palce 80 °C +2 Db 2 palce 80 °C +4 Db 3+ palců 80 °C +8 Db





Jde tu tak prostě o usměrnění toku vzduchu přímo na žebra ventilátoru a také o výšku použitého tunelu, který dle výsledků nesmí být ani moc vysoký a ani moc nízký. Nízký tunel sice přinesl i nejnižší nárůst hluku, ale teploty procesoru byly nejvyšší, takže za ideál se dá považovat něco mezi 1,4 a 1,7 palců, čili cca necelé čtyři centimetry. V původním článku si můžeme i poslechnout, jaký je rozdíl v provozu bez úpravy a pak s 1palcovým tunýlkem.

Experimentovat by se pak jistě dalo i s pozicí použitého tunelu, když už se s takovou věcí neobtěžoval Intel, který by evidentně mohl své chladiče RM1 sám vylepšit, kdyby jim věnoval trošku pozornosti. Zároveň je třeba říci, že takovouto jednoduchou úpravu pomocí volně vloženého papíru nelze v žádném případě doporučit, protože si koledujeme o zaseknutí lopatek ventilátoru, což by sice počítač měl přežít, ale prostě to není vhodná modifikace. Jistější by bylo spíše vytvořit tunel z vnější strany plastových žeber, anebo si rovnou koupit lepší chladič, než je toto šidítko.



Ceny souvisejících / podobných produktů: