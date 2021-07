Japonsko chce navázat na svou slavnou minulost země výrobců čipů

Pandemie koronaviru ukázala mnohé a z našeho pohledu rovněž to, že řada zemí podceňovala "své" výrobní kapacity týkající se počítačových čipů. Řešit se to snaží především Čína, ovšem v jejím případě jde o dlouhodobou snahu na rozdíl od náhle se rozpomenuvších Spojených států nebo EU s jejím Digitálním kompasem a pak tu máme také Japonsko.

Japonsko kdysi dávno na konci 80. let bývalo čipovou velmocí s podílem cca 50 % na jejich celosvětovém prodeji, který ovšem dnes už kles pod 10 %. V zemi je sice stále ještě 84 továren vyrábějících čipy, ovšem drtivá většina je velice stará. Záměr je přitom jasný: oživit výrobu, stavět nové továrny, a to i přes zcela jasnou vidinu velice vysokých výdajů v průběhu příštích deseti let.

Japonský premiér Jošihide Suga tak uvedl, že se záchrana polovodičového průmyslu stala vládní prioritou, přičemž skutečně je co zachraňovat. Ačkoliv podíl Japonska na výrobě čipů z hlediska jejich hodnoty vytrvale klesá, zmíněných 84 továren je počet, jakým se nemůže pochlubit žádná jiná země. Na druhou stranu je třeba říci, že jedna Gigafab tchaj-wanské firmy TSMC vydá jen z hlediska výstupní kapacity za celou řadu japonských továren, a pokud bychom srovnávali i dle počtu tranzistorů na vyrobených čipech, vyznělo by to pro Japonsko ještě hůře.

Nedávno jsme se také dozvěděli o tom, jak čínští výrobci skupují výbavu do svých továren z druhé ruky a tato výbava pochází právě i z japonských továren a snad i právě proto premiér Suga mluví o záchraně tohoto průmyslu před rozpadem. Výjimkou jsou zde snad jen firmy Sony a Kioxia (dříve Toshiba Memory), jejichž výrobní kapacity se drží na vysoké úrovni.

Japonský plán je přitom především o národní bezpečnosti, kterou se ohání také jiné země a ve zkratce jde o prostou reakci na vývoj mezinárodní situace, jenž už začal ovlivňovat globální dodavatelský řetězec. A že Japonsko láká na své území především TSMC , nelze se ubránit myšlence na lačný pohled Číny směrem k Tchaj-wanu, který je v poslední době stále více patrný. Především se však pochopitelně jedná o soběstačnost Japonska, která aktuálně v případě čipů neexistuje, neboť to loni muselo dovézt 64 % čipů, které jeho průmysl potřebuje.



Na druhou stranu se plánuje také zavedení přísnějších podmínek pro export čipů i materiálů pro jejich výrobu (zde jsou japonští výrobci naopak dominantní, jak poznali Jihokorejci ). Kolik jsou ale Japonci ochotni investovat do oživení výroby? Dle bývalého předsedy Tokyo Electron, Tetsura Higašiho, to bude zpočátku v přepočtu cca 10 miliard dolarů a další desítky miliard budou následovat v průběhu dalších let. Nepůjde samozřejmě jen o přímé investice, ale také o slevy na dani, apod.

Ceny souvisejících / podobných produktů: