Komisař FCC vyzývá Google a Apple k odstranění TikToku z nabídky aplikací

Komisař jako důvod uvádí, že TikTok není jen další video služba, ale i prostředek, jakým Peking získává kvanta citlivých dat o jejích uživatelích. Na čínské praktiky přitom nedávno upozorňovaly i jiné zprávy. Dle jedné z nich už čínské úřady stačily zneužít COVID tracker , aby znemožnily řadě lidí účastnit se protestu a dle druhé se postupně chystají zavést do praxe systém , který umožní ve stylu filmu Minority Report odhalovat zločiny ještě dříve, než se stanou. To pochopitelně samo o sobě není tak zlá představa, ovšem jde o to, že takovou věc dokáže zařídit jedině naprostá kontrola nad životy občanů a jejich nepřetržité sledování.