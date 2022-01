Komponenty pro PC a notebooky už jsou dostupnější, nedostatek pomalu mizí

Lead time značí dobu, která uplyne mezi zadáním objednávky a jejím splněním, přičemž v minulém roce se dle Susquehanny lead time dostal v průměru na 20 týdnů, což je velice hrubý údaj, v němž se schová vše možné, ale šlo především o to, že tato doba prudce rostla, jak ukazuje i tento graf.

Nová čísla nemůžeme s tímto grafem porovnávat, neboť jejich zdrojem není skupina Susquehanna, ale tchaj-wanský TrendForce . Nejde tu ovšem o to, že lead time jsou dle TrendForce na úrovni 8 až 12 týdnů, ale opět o vývoj a ten má klesající tendenci. Nelze tak říci, že by se trh vrátil ke starým pořádkům, jak by se mohlo zdát z porovnání oněch 8 až 12 týdnů s výše uvedeným grafem. Ostatně továrny, které začaly být stavěny v reakci na vzniklý nedostatek, ještě ani nemohly nic ovlivnit, protože jednoduše ještě nevyrábějí. Spíše tu jde o snížení poptávky ze strany některých zákazníků, o čemž jsme ostatně mluvili i včera v souvislosti s grafickými kartami.