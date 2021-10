Konečné prodejní verze Alder Lake-S jsou na světě, takty potvrzeny

Můžeme si ostatně vzpomenout na jaro, kdy německý Mindfactory začal už týdny před oficiálním představením prodávat procesory Core i7-11700K generace Rocket Lake-S. To se Intelu samozřejmě nelíbilo a začal hrozit, ale jaké byly skutečné následky, to jsme se nedozvěděli.

Je to tak neklamná známka toho, že začátek prodeje nových procesorů Intel se blíží, ale to nyní už není zapotřebí potvrzovat, neboť informací o jejich začátku prodeje 4. listopadu máme více než dost. Představeny pak budou 27. října, kdy nejspíše odstartuje i předprodej.

Z materiálů Intelu má pocházet také tento obrázek (via momomo_us ), dle nějž budou mít výkonná jádra takty mezi 3,6 a 5 GHz, což je trochu málo vzhledem k tomu, co se dosud uvádělo. Ovšem v tomto případě jde o Turbo Boost Max 3.0 a my víme, že skutečné maximum zajistí až teprve Thermal Velocity Boost. V případě slabších jader E to pak bude 2,7 až 3,8 GHz a je otázka, zda i ta nebudou moci nakonec pracovat ještě rychleji, ale v jejich případě je to už nepodstatné.