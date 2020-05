Laboratoře LANL vyvíjí netoxické solární panely s technologií Quantum Dot

Vědci pracují na mnoha zajímavých technologiích a velkým hitem poslední doby je Quantum Dot. Tato technologie se už zabydlela v monitorech a panelech, které emitují světlo, nicméně quantum-dot lze použít i obráceně a světlo mohou naopak konvertovat na elektrickou energii. Takové panely ale zatím trpí na spoustu dětských nemocí, které je potřeba vyřešit. Co se týče efektivity, tam se sice už u poloprůhledných verzí povedlo dosáhnout přes 16 % , jenže velkým problémem je, že podobné solární panely často využívají toxických materiálů, jako je kadmium a olovo, což celou ekologii sráží pěkně na zem. Vědci z různých koutů světa se tak snaží přijít s verzemi, které budou stále dostatečně účinné, ale současně i více ekologické na výrobu.

Nedávno jsme tu měli bezolovnaté perovskity , nyní tu máme bezolovnaté Quantum Dot panely z dílen LANL (Los Alamos National Laboratory). Problematické materiály byly nahrazeny např. selenem, indiem, zinkem a mědí. Jde nicméně o komplikovanou technologii, kde se jedna nanočástečka skládá ze čtyř elementů, což je náchylné na defekty. Jak ale ukázaly testy, tyto defekty nemusí nutně snižovat efektivitu solárních článků a ve správné míře ji dokonce zlepšují. Laboratoř naměřila, že 85 % dopadlých fotonů uvolnilo elektron, což je působivý výsledek. Efektivita však z pohledu vygenerované elektrické energie není tak dobrá a pohybovala se mezi 9-10 %.

Tento výzkum pochopitelně neznamená (ačkoli si to někteří mohou mylně myslet a předpokládat), že vědci mají hotové řešení vhodné k okamžitému komerčnímu nasazení. Ukazuje však cestu, kterou by se mohl ubírat další výzkum, jenž by mohl vést k levnějším, ekologičtějším a pravděpodobně i snadněji recyklovatelným solárním panelům. To ale může trvat ještě mnoho let i dekád.