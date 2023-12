Light No Fire: simulace planety od tvůrců No Man's Sky, první skutečný otevřený svět?

Nově představená hra Light No Fire si zaslouží pozornost, jelikož na ní pracují vývojáři z Hello Games, kteří se proslavili titulem No Man's Sky. Tedy hrou, jež byla oznámena v roce 2013 a před svým uvedením vzbudila mimořádně vysoká očekávání díky různým prohlášením, co všechno nabídne v rámci procedurálně generovaného vesmíru s enormním množstvím planet pro objevování.

Když 12. srpna 2016 vyšla, převládal pocit zklamání, protože jsme sice mohli stále objevovat nové planety, jenže na nich nebylo moc co dělat (hra postrádala zábavný "gameplay loop", tedy opakující se aktivity, u kterých by bylo zábavné se jim věnovat), o množství různých bugů ani nemluvě. Hodně hráčů tak o hru brzy přestalo mít zájem a už ji dále nesledovali. Jenže tohle je příklad, kdy se vývojáři svému projektu nadále věnují a vylepšují jej. A to až do stavu, že po mnoha velkých obsahových updatech (viz přehled níže) dnes hra nabízí mnohem bohatší a zajímavější zážitek než při svém uvedení. A teď Sean Murray, šéf vývojářského studia Hello Games, představil další ambiciózní projekt:

O hře Light No Fire prohlásil, že jde o něco ještě náročnějšího na realizaci než No Man's Sky. Půjde totiž o simulaci celé planety o velikosti Země, kde budou i několik mil vysoké hory, dokonce vyšší než Everest, a ne pouze nějaké vysoké kopce, jak bývá ve hrách s otevřeným světem obvyklé. Mělo by jít doslova o "první skutečný otevřený svět", kde se budou moci hráči potkávat a vydávat se společně na různá dobrodružství a kde nebudou žádné hranice.

Planeta bude vytvořená s pomocí procedurálního generování a měla by nabízet velmi různorodá prostředí, což se týká i fauny a flory. Hlavní je ale to, že se vše bude odehrávat v rámci jedné instance, takže budeme moci potkat kohokoli jiného, kdo bude ve hře. A pokud v ní něco postavíme, budou to moci objevit i ostatní hráči. Stavby a utvořené komunity tak budou permanentní. Navíc půjde o fantasy, díky čemuž budeme moci např. létat na dracích!

Takovýto koncept zní opravdu ambiciózně. Ale když zohledníme, co všechno dnes nabízí No Man's Sky po všech těch updatech, vývojáři už ukázali, že mají hráčům co nabídnout a že jsou schopní a ochotní své velké projekty po řadu dalších let podporovat a vylepšovat.

A multiplayer Earth

A procedural Earth

A fantasy Earth

An unexplored Earth

O tom, jaký je o hru mezi hráči zájem, dobře vypovídá i to, že její trailer na YouTube kanálu Hello Games má teď jen 3 dny po svém zveřejnění už 5,2 milionu zhlédnutí, což z něj činí zdaleka nejvíce sledovaný trailer ze všech, které se v rámci akce The Game Awards 2023 nově objevily.

Vývojáři prý na hře pracují už posledních 5 let, nicméně jejímu vývoji se teď věnuje tým složený jen z tuctu (12) lidí, takže těžko říct, kdy bychom se jí mohli dočkat. Vypadá to ale, že se poučili z dřívějších zkušeností, když vývoj něčeho tak ambiciózního 5 let tajili namísto pompézní marketingové kampaně, jako tomu bylo před uvedením No Man's Sky, z čehož by se dalo odvodit, že by datum vydání nemuselo být příliš vzdálené.

Sean Murray také uvedl, že jde o hru, kterou by rád vylepšoval i za dalších 10 let, což vzhledem k tomu, jakou péči věnují No Man's Sky, nepůsobí jen jako prázdná fráze. V průběhu 7 let od vydání této hry totiž do dnešního dne vyšlo už 44 bezplatných obsahových rozšíření, které ji výrazně proměnily:

Update 1.10: Foundation (26. 11. 2016)

(26. 11. 2016) Update 1.20: Pathfinder (8. 3. 2017)

(8. 3. 2017) Update 1.30: Atlas Rises (11. 8. 2017)

(11. 8. 2017) Update 1.50: NEXT (24. 7. 2018)

(24. 7. 2018) Update 1.70: Abyss (29. 10. 2018)

(29. 10. 2018) Update 1.75: Visions (22. 11. 2018)

(22. 11. 2018) Update 2.00: Beyond (14. 8. 2019)

(14. 8. 2019) Update 2.20: Synthesis (28. 11. 2019)

(28. 11. 2019) Update 2.30: Living Ship (18. 2. 2020)

(18. 2. 2020) Update 2.40: Exo Mech (7. 4. 2020)

(7. 4. 2020) Update 2.50: Crossplay (11. 6. 2020)

(11. 6. 2020) Update 2.60: Desolation (16. 7. 2020)

(16. 7. 2020) Update 3.00: Origins (23. 9. 2020)

(23. 9. 2020) Update 3.10: Next Generation (10. 11. 2020)

(10. 11. 2020) Update 3.20: Companions (17. 2. 2021)

(17. 2. 2021) Update 3.30: Expeditions (31. 3. 2021)

(31. 3. 2021) Update 3.50: Prisms (2. 6. 2021)

(2. 6. 2021) Update 3.60: Frontiers (1. 9. 2021)

(1. 9. 2021) Update 3.80: Sentinel (16. 2. 2022)

(16. 2. 2022) Update 3.85: Outlaws (13. 4. 2022)

(13. 4. 2022) Update 3.94: Endurance (20. 7. 2022)

(20. 7. 2022) Update 4.00: Waypoint (7. 10. 2022)

(7. 10. 2022) Update 4.10: Fractal (22. 2. 2023)

(22. 2. 2023) Update 4.20: Interceptor (5. 4. 2023)

(5. 4. 2023) Update 4.30: Singularity (7. 6. 2023)

(7. 6. 2023) Update 4.40: Echoes (24. 8. 2023)

A s dalším vylepšováním plánují pokračovat i v roce 2024. Pokud Vás zajímají podrobnosti, co všechno který update přinesl za novinky, tyto informace najdete v přehledné podobě na fandom.com . Nedávno vývojáři zveřejnili i následující video, jehož tématem je právě postupné vylepšování No Man's Sky:





V současnosti se ještě hodí doplnit poznámka ohledně možnosti přistávání na planetách, protože jde o něco, co hra No Man's Sky už od svého uvedení v roce 2016 nabízela v podobě plynulého sestupu z orbity na povrch planety a ne jako je to v nedávno uvedeném Starfieldu , kde je pro tento účel využit systém fast travelu, což znamená, že průlet atmosférou (pokud planeta nějakou má) a pilotované přistání na povrchu ve Starfieldu zcela chybí, protože v něm na orbitě jen kliknete na příkaz pro přistání a po loadingu zastoupeném krátkou animací se objevíte dole na povrchu. Zde se můžete podívat na srovnání:

multiplayerový sandbox, takže nečekejte propracovanou příběhovou kampaň. Nějaký obsah pro jednoho hráče zde pravděpodobně také bude, ale tohle je příklad hry, jejíž nejsilnější stránkou bude tvorba "vlastních příběhů" tím, jak budete objevovat nová místa v herním světě a s kým nebo čím se budete potkávat, nebo případně bojovat, abyste přežili (ať už sami, nebo v nějaké skupině, což by mohlo mít různou formu). A ještě k tomu lze připočíst nějakou formu craftingu a stavění, pro což bude třeba sbírat potřebné suroviny. Na podrobnější informace si ale budeme muset počkat. Případně v tomto videu najdete tohle srovnání nejen ve hrách No Man's Sky a Starfield, ale také v Elite: Dangerous z roku 2015 a Star Citizen, což je zatím stále ještě rozpracovaný projekt. Na závěr je třeba ještě dodat, že Light No Fire bude primárně