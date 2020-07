Linus Torvalds přeje instrukcím AVX-512 bolestivou smrt

Instrukce AVX-512 byly původně výsadou serverového hardwaru a jako první s nimi přišly koprocesory Xeon Phi x200, čili generace Knights Landing, a to v roce 2016. Později se dostaly do procesorových řad Skylake-SP, Skylake-X, Cannon Lake, Cooper Lake či Cascade Lake, což také nejsou produkty pro běžné spotřebitele, ovšem nyní už části AVX-512 podporují i Ice Lake včetně mobilních procesorů Core a podobné či stejné by to mělo být v případě nové generace zvané Tiger Lake a nejspíše i Rocket Lake.





Na druhou stranu po Rocket Lake následující a už 10nm Alder Lake by instrukce AVX-512 mít nemusely, a to prostě kvůli tomu, že půjde prý o hybridní procesory. Nic z toho pochopitelně není zaručeno, takže zatím vůbec nelze mluvit s určitostí o tom, že Alder Lake mají využít mix malých jader Atom a velkých Core, přičemž oba typy musí být schopny zpracovávat stejná vlákna, což znamená i stejnou výbavu a schopnosti. Čili pokud Atomy mají postrádat AVX-512, nemá cenu tyto instrukce nabízet vedle nich v jádrech Core.

Co ale k instrukcím obecně může říci Linus Torvalds, který se mimochodem nedávno netajil s tím, že po 15 letech přešel z Intelu k AMD ? Jeho vyjádření začíná vcelku expresivně: "Doufám, že AVX-512 umře bolestivou smrtí a že Intel začne řešit opravdové problémy namísto toho, aby tvořil magické instrukce, na základě nich pak benchmarky, díky nimž se pak může chlubit."

Dále Torvalds dodává: "Doufám, že Intel se vrátí k základům: znovu vytvoří fungující výrobní proces a soustředí se na standardní kód, ne na HPC či jiné nesmyslné speciality. Řekl jsem to už dříve a řeknu to znovu: v dobách rozkvětu x86, kdy Intel vydělával velké peníze a s jejich pomocí ničil konkurenci, všichni ostatní měli lepší hardware v FP (pozn. Floating Point) než on. Výkon hardwaru Intelu v FP byl ubohý, ale to nikomu nevadilo, protože nikdo neřešil nic jiného než benchmarky."

Linus poté píše, že by mnohem raději než podporu AVX-512 viděl to, aby Intel investoval tranzistory v procesoru do smysluplnějších věcí, jako je třeba více procesorových jader se solidním výkonem. Přiznává přitom své zaujetí a mrzutost a že osobně nenávidí FP benchmarky. Přirovnává také AVX-512 k "energetickému viru", který nám krade vysoké takty procesorů. Tím odkazuje na to, že s instrukcemi AVX-512 procesory Intel typicky pracují v zátěži na nižších taktech, neboť využití těchto instrukcí je energeticky velice náročné.

