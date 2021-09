Lisa Su: nedostatek čipů přetrvá do druhého pololetí 2022, pak bude lépe

Lisa Su odpovídala na otázky v rozhovoru s producentkou Karou Swisher (Core Conference), vedle níž šéfku AMD zpovídal také reportér Jon Fortt (CNBC) a samozřejmě že přišlo na řadu také téma nedostatku čipů, který započal už na konci roku 2019, kdy se začala řešit tehdy ještě epidemie nemoci vyvolané novým koronavirem. Nyní už se blížíme k dvouletému výročí počátku řetězce událostí, který zahýbal nejen se světovou ekonomikou a způsobil všeobecně pociťovaný nedostatek na trhu s čipy či jinou elektronikou. A takový nedostatek dle šéfky firmy AMD nikdo nepředpokládal, respektive nikdo nepočítal s tím, že pandemie přinese tak velkou poptávku.

Dle Lisy Su bude první pololetí příštího roku ještě nejspíše poznamenáno nedostatečnou nabídkou, zatímco během druhého pololetí už dojde k jistému uvolnění. Šéfka AMD ale nemluvila o tom, že by se už poptávka setkala s nabídkou, ale že se situace již zlepší. To je víceméně v souladu s tím, co slýcháme i od jiných průmyslníků včetně Jensena Huanga z NVIDIE

S přihlédnutím k produktům právě těchto dvou soupeřících firem tak uvolnění nastane právě zhruba v době, kdy už budeme očekávat nástup nové generace grafických karet Ada Lovelace a RDNA 3, čili to jednoduše znamená, že Ampere a RDNA 2 už budou s velkou pravděpodobností navždy poznamenány tím, že během své éry nikdy nebyly k dispozici za doporučené ceny. Ale rok je ještě dlouhá doba, takže si počkejme, nicméně to by se musela náhle propadnout poptávka, neboť nabídka/výroba v příštích 12 měsících jen těžko výrazně vzroste a navíc už dávno nejde jen o samotnou výrobu čipů, ale také o kapacity pouzdření, MOSFETy, kondenzátory, surové materiály a v neposlední řadě i pracovní sílu.

A stejně jako nedávno CFO Devinder Kumar , i Lisa Su nyní zpochybnila roli, již na trhu s produkty firmy AMD hrají těžaři kryptoměn. Dle šéfky AMD mají jen malý podíl na celkové poptávce a právě proto se AMD na rozdíl od firmy NVIDIA s jejími LHR verzemi karet mělo rozhodnout na novou vlnu těžby nijak nereagovat.

