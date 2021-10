Lucy a DART: blíží se start dvou zajímavých misí NASA

Obě mise již dobře známe, takže se můžeme podívat i na starší článek o Lucy a také o DART , která bude spojena s pozdější evropskou misí Hera , jež bude (snad) přichystána jako náhrada zrušené AIM.

NASA Lucy

NASA nyní už zve média na start mise Lucy , který by měl proběhnout v sobotu 16. října ze známého Space Launch Complex-41 na Floridě. Poslouží tu raketa Atlas V firmy United Launch Alliance. Později, a to 23. listopadu přijde na řadu DART (Double Asteroid Redirection Test), který na cestu vypraví Falcon 9 firmy SpaceX z Vandenbergovy základny v Kalifornii.

Lucy vypadá rozhodně jako zajímavější mise, která navštíví planetky zvané Trojány, jež se nachází v libračních bodech na dráze Jupiteru. Sonda přitom navštíví vybrané objekty v L4 i L5, což znamená, že se nejdříve vydá do L4, a to po dvou gravitačních manévrech u Země, kde prozkoumá postupně objekty (3548) Eurybates (bílý) i s jeho satelitem a dále to budou postupně (15094) Polymele (růžový), (11351) Leucus (červený) a (21900) Orus (červený).

Pak se už sonda vydá opět do středu soustavy, prolétne kolem Země a v L5 navštíví (617) Patroclus-Menoetius (růžový). Zapomenout ale nesmíme také na cestu do L4, která vede pochopitelně skrz Hlavní pás planetek a tam na obrázku najdeme ještě jeden bílý bod, a sice (52246) Donaldjohanson, asteroid pojmenovaný právě po objeviteli pravěké Lucy, samice druhu Australopithecus afarensis.

NASA Dart

Oproti tomu NASA DART navštíví pouze jeden objekt, ale zato se s ním seznámí opravdu důkladně. Má totiž za úkol vrazit do asteroidu (65803) Didymos, respektive do jeho malého "měsíce" přezdívaného Didymoon, který má průměr asi 160 metrů. NASA pak bude sledovat, zda náraz sondy v rychlosti asi 6,6 km/s bude mít nějaký vliv na dráhu zasaženého tělesa. V budoucnu by totiž nárazy podobných sond či celých sérií takových sond mohly posloužit jako obrana před asteroidy, které jsou už prokazatelně na kolizní dráze se Zemí.

DART ale není jen tupý projektil. Využije také nový typ solárních panelů ROSA v podobě rolet (Roll Out Solar Arrays) a také solárně-elektrický (iontový) pohon NEXT-C založený na technologii ze sondy Dawn. Svého cíle by DART měl dosáhnout už příští rok na konci září.

