Mark Zuckerberg říká, že jeho Quest 3 je lepší než Apple Vision Pro. Tečka.

Marka Zuckerberga, který vyzkoušel nový VR headset od společnosti Apple,

Když někdo recenzuje produkt své konkurence, asi se naskýtá otázka, nakolik je takový člověk nezaujatý. Tato otázka může vyvstávat v případě, který vyzkoušel nový VR headset od společnosti Apple, Vision Pro . Svůj názor na produkt Applu zveřejnil ve videu na Instagramu a ačkoli můžeme mít výhrady k tomu, nakolik nezávislý jeho názor je, přece jen vyzdvihl několik zajímavých postřehů. Nejprve řekl, že očekával lepší poměr ceny a výkonu jeho headsetu Quest 3 , nicméně ten ukázal i to, že je i celkově lepším celkovým výkonem, nejen v souvislosti k nižší ceně. Doslova řekl, že Quest 3: "je lepším produktem. Tečka."

Oproti Vision Pro má Quest 3 širší úhel záběru a vyšší jas (opomněl ale zmínit, že Vision Pro má OLED, zatímco Quest 3 LCD), současně ale připustil, že produkt Applu to vyhrává v rozlišení (konkrétně jde o 3680×3140 pixelů u Applu proti 2064×2208 u Mety). To má ale dle jeho názoru i nevýhodu, neboť brýle od Applu dle něj trpí na větší rozmazání obrazu při pohybu (motion blur). Velkým problémem je také o 120 gramů větší hmotnost a kabel, který omezuje pohyb (to může být problém např. u fitness aplikací). Obecně je problémem i výrazně nižší počet aplikací pro Vision Pro.