Marvel 1943: Rise of Hydra ukazuje možnosti Unreal Engine 5.4

Amy Hennig už nějakou dobu ve studiu Skydance New Media pracuje na nové hře s hrdiny ze světa Marvelu s důrazem na příběh, víme už od roku 2021. Dosud jsme ale měli k dispozici jen Marvel 1943: Rise of Hydra: O tom, žeuž nějakou dobu ve studiupracuje na nové hře s hrdiny ze světa Marvelu s důrazem na příběh, víme už od roku 2021. Dosud jsme ale měli k dispozici jen teaser z roku 2022 poukazující na přítomnost postav Kapitána Ameriky a Black Panthera. To se ale teď změnilo, jelikož významnou součástí prezentace State of Unreal v rámci GDC 2024 byl i příběhový trailer na tuto hru, která bude mít název

Ve hře se budeme moci setkat s těmito postavami:

Herec Drew Moerlein: Kapitán Amerika /Steve Rogers

/Steve Rogers Herec Khary Payton: Black Panther (Azzuri)

(Azzuri) Herečka Megalyn Echikunwoke: Nanali , špiónka z Wakandy umístěná do okupované Paříže

, špiónka z Wakandy umístěná do okupované Paříže Herec Marque Richardson: Gabriel Jones , americký voják a člen Commandos

, americký voják a člen Commandos Herečka Lyne Renée: Julie , klíčová spojenecká spojka ve francouzském hnutí odporu

, klíčová spojenecká spojka ve francouzském hnutí odporu Herec Joel Johnstone: Howard Stark, geniální vynálezce



Unreal Engine 5.4, jejíž verze Zhlédnutím traileru ale výčet zajímavostí nekončí. K jeho zveřejnění během prezentace Epicu zaměřené na novinky kolem Unreal Enginu 5 došlo záměrně, protože posloužil i jako technologické demo k prezentaci vlastností, které přinese nová verze, jejíž verze Preview 1 je už teď k dispozici a finální verze byla měla přijít někdy příští měsíc. Následující video je dobře názorné pro pochopení zmiňovaných technologií, takže jej doporučuji zhlédnout, jelikož o nich budeme slýchávat čím dál tím více:





UE 5.4 by měla přinést výrazné zvýšení výkonu. Bylo uvedeno několik konkrétních příkladů včetně zlepšení paralelismu při renderování a doslova padlo i takové prohlášení, že ať už byste řekli cokoli, udělali to rychlejší. Pokud se to potvrdí, bude to velká věc, protože jestli bylo něco vytýkáno těm několika málo titulům využívajícím UE5, které už stihly vyjít, byla to právě otázka výkonu. Např. u technologického V první řadě je třeba zmínit, že trailer prý zachycuje přímo samotnou hru a není to ukázka vytvořená jen pro účely této prezentace. Později bylo navíc řečeno, že nová verzeby měla přinést. Bylo uvedeno několik konkrétních příkladů včetně zlepšení paralelismu při renderování a doslova padlo i takové prohlášení, že ať už byste řekli cokoli, udělali to rychlejší. Pokud se to potvrdí, bude to velká věc, protože jestli bylo něco vytýkáno těm několika málo titulům využívajícím UE5, které už stihly vyjít, byla to právě otázka výkonu. Např. u technologického dema s městem (City Sample) prý došlo v UE 5.4 ke snížení celkového renderovacího času o 50 % a v případě GPU o 25 %. "You name it, we made it faster." Amy uvedla, že takovou úroveň detailů, jakou můžeme vidět v traileru pro vytvoření realisticky vypadajícího vzhledu komplexních povrchů, jako jsou třeba stopy po pneumatikách aut v hlíně nebo sněhová pokrývka země a různých předmětů, by bylo téměř nemožné renderovat v reálném čase bez využití technologií v UE 5.4, jako je např. adaptivní teselace ve spojitosti se systémem Nanite. Následovala demonstrace možností přizpůsobení, kdy lze v reálném čase výrazně měnit složitost a tím i vzhled povrchů v dané scéně.

Heterogeneous Volumes, jež generuje i vlastní stíny, což pomáhá vytvořit realistický vzhled. Nachází se už v aktuální verzi UE 5.3 a můžete si o ní více přečíst v Dále jsme se dočkali ukázky efektu hustého dýmu, kterého bylo dosaženo pomocí komponenty, jež generuje i vlastní stíny, což pomáhá vytvořit realistický vzhled. Nachází se už v aktuální verzi UE 5.3 a můžete si o ní více přečíst v dokumentaci na webu Epicu, nebo se můžete podívat třeba na toto názorné video

Od času 9:28 byla řeč o zpracování obličejů u postav a jejich animacích, čehož bylo dosaženo s využitím systému MetaHuman od Epicu, což je samostatný software, který lze přes plugin propojit s Unreal Enginem pro jednoduchý import a export dat (jde o projekt pro co nejjednodušší tvorbu realistických lidských modelů, který Epic vytvořil na základě technologií, jež získal díky akvizicím společností 3Lateral, Cubic Motion a Quixel). Zde se můžete podívat na názorný příklad toho, co MetaHuman umožňuje:

K vydání hry by mělo dojít někdy v roce 2025, přičemž zatím nebylo oznámeno na jakých platformách (je jasné, že vyjde na PC, ale už ne, zda nepůjde o další časově omezenou exkluzivitu Epicu, nebo na jakých vyjde konzolích).

Kdo je Amy Hennig?

Amy Hennig je uznávaná herní scénáristka, která se podílela na řadě oblíbených herních titulů. Ty nejzajímavější si teď připomeneme (nejde o výčet úplně všeho, na čem Amy pracovala). V této branži se pohybuje už od pozdních 80. let, kdy začínala v oblasti grafiky a animací pro hry na tehdejší herní konzole od Nintenda a Atari, přičemž brzy zakotvila v EA, kde se podílela např. i na tvorbě grafiky do hry Desert Strike: Return to the Gulf. Už během svého působení v EA se začala věnovat hernímu designu a scénáři.

V závěru 90. let přešla do Crystal Dynamics, kde se podílela na vývoji Blood Omen: Legacy of Kain. Poté figurovala v roli kreativní ředitelky, producentky a scénáristky u vývoje Legacy of Kain: Soul Reaver a následně coby kreativní ředitelka a scénáristka u her Soul Reaver 2 a Legacy of Kain: Defiance.

Potom z Crystal Dynamics odešla, aby se stala kreativní ředitelkou v herním studiu Naughty Dog, kde se právě nejvíce proslavila coby scénáristka a kreativní ředitelka v rámci herní série Uncharted. Během rozpracovaného projektu Uncharted 4: A Thief's End v roce 2014 studio opustila a přešla do Visceral Games, což bylo studio vlastněné společností EA, aby tam pracovala na nové hře ze světa Star Wars.

EA ale v roce 2017 studio zrušilo a rozpracovaný projekt byl odložen a přeložen na jiné studio, přičemž mělo dojít k přepracování jeho konceptu, nicméně později byl projekt zrušený. Amy v lednu 2018 z EA odešla a založila vlastní malé studio , v kterém se chtěla zaměřovat na VR projekty.

V roce 2019 se přidala ke společnosti Skydance Media, kde založila novou divizi Skydance New Media, aby se v ní věnovala tvorbě příběhově orientovaných her, které by využívaly nejpokročilejší dostupné grafické technologie pro dosažení filmového zážitku. V říjnu 2021 studio oznámilo spolupráci se společností Marvel Entertainment na vytvoření nové hry s hrdiny ze světa Marvelu. V září 2022 bylo upřesněno, že ve hře bude Kapitán Amerika a Black Panther, viz zmínka o teaseru na začátku tohoto článku.