Epic oznámil Project Titan pro zájemce o tvorbu her v Unreal Engine 5

Epic oznámil, že na konci tohoto měsíce spustí kolaborativní umělecký jam s názvem Project Titan, jenž bude zaměřený na práci v Unreal Engine 5 a do kterého se teď můžete zdarma registrovat. Jde o to, že v Epicu vytvořili základ otevřeného světa (prázdnou mapu) a bude na účastnících projektu, aby jej během 10 týdnů zaplnili obsahem od úprav prostředí přes tvorbu postav až po jednotlivé assety, textury a vizuální efekty, během čehož bude poskytována podpora od Epicu a dalších (nejmenovaných) expertů z branže.

Po ukončení projektu bude výsledek uvolněn coby volně šiřitelná ukázka otevřeného herního světa, kterou si bude moci každý stáhnout a zkoumat. Účastí v projektu dáte Epicu souhlas, aby mohl tímto způsobem bez nároku na odměnu použít to, co v něm vytvoříte.

Zúčastnit se může každý, kdo je starší než 18 let, bez ohledu na míru zkušeností s enginem, jeho specializaci nebo zemi původu. Pokud Vás tedy baví něco vytvářet a říkali jste si, že by mohlo být zajímavé se podílet na tvorbě obsahu do nějaké hry, nebo dokonce vytvářet svou vlastní, teď máte příležitost s tím začít. Jednou z podmínek je, že v rámci tohoto projektu není povoleno používání výtvorů někoho jiného (včetně AI nástrojů), musí se tedy jednat o Vaši vlastní tvorbu. Jedinou výjimkou budou koncepty, jež budou zveřejněny coby součást tohoto projektu.

Na výběr máte z těchto 5 specializací, nicméně není důležité, jaké v nich už máte zkušenosti (na stránce s popisem každé specializace najdete i FAQ):

Environment/Level Design (pro tvorbu prostředí)

(pro tvorbu prostředí) Character (pro tvorbu postav, ať už hratelných nebo NPC)

(pro tvorbu postav, ať už hratelných nebo NPC) Props (pro tvorbu assetů do herního světa, což mohou být hrnce, sochy, barely, stromy atd.)

(pro tvorbu assetů do herního světa, což mohou být hrnce, sochy, barely, stromy atd.) Materials (pro tvorbu textur pomocí nástrojů jako Substance Designer, Zbrush, Photoshop a Blender)

(pro tvorbu textur pomocí nástrojů jako Substance Designer, Zbrush, Photoshop a Blender) VFX (pro tvorbu vizuálních efektů pomocí systému Niagara, který je součástí enginu).

V oznámení je uvedeno, že se můžete zaměřit na specifickou oblast, nebo můžete být potulujícím se tvůrcem a přidávat různé části tam, kde budete chtít. Bude tak na Vás, zda se budete chtít stát členem menšího týmu v rámci užší spolupráce (to by mělo být nejvíce přínosné pro začátečníky), nebo zda budete chtít něco tvořit samostatně a bude Vás pak zajímat především zpětná vazba od ostatních.





Project Titan bude probíhat od 28. března do 7. června 2024. Už teď se můžete registrovat, což proběhne na webu ArtStation.com. Pak budete vyzváni zúčastnit se 28. března streamu, kterým to celé začne. A potom bude každý pátek od 5. dubna do 7. června probíhat živý stream, v němž bude poskytována zpětná vazba, budou vyzdvihovány zajímavé výsledky práce účastníků z uplynulého týdne a celkově se bude mluvit o herním vývoji. Dále bylo uvedeno, že účastník projektu získá zdarma 6měsíční předplatné programů Adobe Substance 3D Painter a Modeler.

Unreal Engine 5 si můžete zdarma stáhnout v jeho nejnovější verzi 5.3 (v případě vývoje vlastní hry by se Vás licenční poplatky týkaly až poté, co by vygenerovala příjem vyšší než 1 milion USD, takže nejde o něco, čím by bylo potřeba se na začátku zabývat), přičemž jsou k dispozici různé tutoriály a ukázkové projekty, které Vám pomohou se zorientovat, protože právě začátek je ze všeho nejsložitější. To hlavní je si práci v enginu osvojit, abyste mohli začít zkoumat, jakým způsobem by se dalo udělat to, co Vás zrovna napadne.

Unreal Engine 5 navíc není využitelný pouze pro vývoj her. V poslední době se např. čím dál tím více prosazuje ve filmovém průmyslu. A to ať už pro přímou tvorbu obsahu, nebo na zobrazování filmového prostředí na stěně z LED panelů za herci namísto využívání zeleného klíčovacího plátna (green screen), což má velkou výhodu v absenci odrazů světla od zelené barvy plátna na reálné předměty a postavy na scéně před kamerou, viz následující video (které je přitom už 3 roky staré), kde je prezentován tento způsob využití při natáčení seriálu The Mandalorian:

Unreal Engine 5 je mezi vývojáři čím dál tím více oblíbený a postupně oznamují přechod na něj další studia. Např. vývojáři z CDPR už v březnu 2022 oznámili přechod na UE5 z jejich vlastního REDengine, v kterém přitom vytvořili mimořádné úspěšné hry Zaklínač 3: Divoký hon a Cyberpunk 2077. Zaklínač 4 a remake prvního dílu Zaklínače už budou vytvořené právě v UE5.