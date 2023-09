MediaTek Dimensity 9300 příliš "peče", firma to přehnala s výkonnostním cílem

Společnost MediaTek se z výrobce procesorů pro low-endové telefony dostala o dost dál a nyní už dokáže konkurovat Qualcommu v mnohem vyšších třídách. Ten chtěla překonat i novým procesorem Dimensity 9300, který se měl stát velmi výkonným modelem a který by svými schopnostmi zašlapal konkurenci. Jak se ale zdá, nebude to tak jednoduché. MediaTek pro dosažení co nejvyššího výkonu udělal něco, co je v mobilní sféře docela nepochopitelné a vykašlal se na úspornost. Nejsou zde totiž vůbec žádná úsporná jádra a čtveřici těch standardních výkonných Cortex-A720 doplňuje nikoli jedno extra výkonné, ale rovnou čtveřice extra výkonných jader Cortex-X4.



Jak už jsme se ostatně ptali na jaře , pokud jsou dnešní konfigurace 1+3+4 docela žravé a žhavé, jak chce MediaTek uchladit konfiguraci 4+4+0? A nepřekvapivě se ukazuje, že je to skutečně velký problém. Podle zákulisních informací je procesor při práci tak moc horký, že velmi často využívá throttling (omezení výkonu za účelem chlazení), takže cíleného výkonu zdaleka ani nedosahuje.