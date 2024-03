MediaTek Dimensity 9400 má navýšit výkon o 20 %, první ho má mít Vivo

Zatímco Apple na honby za až nesmyslně vysokým výkonem v mobilních procesorech rezignoval a raději asi zvolí cestu větší úspornosti připravuje ještě mnohem výkonnější model. Už Dimensity 9300 bez úsporných jader má dnes poněkud problém se spotřebou a chlazením, novinka by ale měla na výkonu ještě více přitlačit. Mluví se o využití jader ARM Cortex-X5, kde se také zákulisně zmiňují problémy se spotřebou . Neoficiálně se poslední dobou mluví o tom, že by Dimensity 9400 měl proti svému předchůdci navýšit výkon o dalších 20 %, nicméně není jasné, zda jde o výkon v jednovlákovém nebo vícevláknovém nasazení, také může jít o výkon GPU nebo NPU. Zde připomeňme, že u Applu A18 Pro, který už dnes za Dimensity 9300 ve vícevláknovém výkonu zaostává, by údajně měl být jen o 10 % výkonnější než předchůdce.