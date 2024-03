Apple A18 Pro opět upřednostní úspornost před výkonem, ten naroste jen o 10 %

Mobilní procesoryv iPhonech byly dlouhou dobu s výrazným náskokem nejvýkonnějšími procesory na trhu. To už ale v poslední generaci zdaleka není pravda. Zatímco jednovláknový výkon je stále na výši, vícevláknový už je v režii Qualcommu a MediaTeku. Už několik minulých testů ( 1 2 ) tak potvrdilo to, co se o tvrdilo o A17 Pro, že Apple upřednostní spotřebu před výkonem. Apple tak v testech výdrže patří ke špičce, a to i přesto, že má o něco menší akumulátor. Ostatně i testy spotřeby ukazovaly, že nové procesory Qualcommu a MediaTeku sice mají více výkonu, ale jejich odběr se blíží až ke 13 W, zatímco Apple je spotřebou pod 11 W. A jak se zdá, unasadí Apple stejnou strategii.