Microsoft bude ručit za svou generativní AI Copilot, zákazníkům zaplatí i za soudy

zavádí do dalších svých produktů svou generativní AI. Podobné systémy jsou často napadány za to, že jsou natrénovány na volných datech z internetu, přičemž jejich autorům se nedostává žádné odměny, což platí zejména u obrazových materiálů porušujících autorská práva. V případě fotografií tak fotobanky mnohdy zakazují přijímání snímků generovaných pomocí AI, nebo disponují vlastními generátory natrénovanými na fotkách z vlastní kolekce. V textové oblasti pak Elon Musk vyhrožoval Microsoftu, že ho zažaluje za to , že společnost OpenAI, do níž hodně investoval, natrénovala svůj systém na datech z Twitteru. A je to právě Microsoft, který si je nezávadností obsahu generovaného pomocí jeho generativní AI Copilot tak jist, že na svém blogu oznámil ručení za výtvory tohoto systému.

Jeho Copilot Copyright Commitment tvrdí, že uživatelé mohou generovat výstupy bez obavy o spory ohledně autorských práv, a pokud už budou nějaké případné soudní spory, Microsoft zaplatí soudní výlohy i případná mimosoudní vyrovnání. Není to dle Microsoftu nic až tak nového, u soudu chrání uživatele svých produktů před podobnými žalobami už dvě dekády. Podle Microsoftu také za případné problémy má nést zodpovědnost tvůrce systému a nikoli jeho uživatel. Současně také do služeb Copilota zabudoval různé filtry, které by generování závadného obsahu měl předcházet. Tato ochrana ze strany Microsoftu ale nebude platit, pokud uživatel tyto filtry a jiné ochranné systémy bude obcházet, také se nesmí cíleně snažit vygenerovat obsah, který by takto mohl být napadnutelný, což se týká i toho, pokud do služby vloží obsah, na jehož použití nemá práva.