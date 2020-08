Microsoft chystá i novou Xbox (Series) S, jaká bude?

Naposledy se mluvilo o verzi Lockhart na konci června, ale šlo pouze o softwarové materiály Microsoftu. Nyní tu ale už máme něco hmatatelného, a sice doprovodné materiály k novým herním ovladačům, které si už lidé mohou kupovat, takže mohlo být serverem The Verge potvrzeno , že se v nich skutečně píše o Xbox Series X a S, pro něž dané ovladače budou také určeny. To stejně jako pro PC s Windows 10, Android i iOS.

Jak můžeme vidět, nový ovladač (vpravo) se od starého svým vzhledem moc neliší. Nahoře přibylo jen jedno tlačítko (pro sdílení), změnil se celkový tvar zařízení a také provedení křížového D-padu. Microsoft sám ale už svůj nový ovladač ukázal a my jsme se mohli dozvědět, co je nového.

Co se týče konzole Lockhart, čili Xbox Series S, pak ta má být vybavena 7,5 GB paměti a GPU s výkonem kolem 4 TFLOPS, takže by se měla celkově blížit dnešní Xbox One X. Ta má sice výkon 6 TFLOPS, ovšem do něj by se měla započítávat i jádra Jaguar, ne pouze GPU. Paměti má ovšem víc, což ostatně platí i pro původní Xbox One s 8 GB DDR3 (plus 32 MB rychlejší ESRAM).



Lockhart také nemá mít optickou mechaniku, takže bude odsouzen k digitální distribuci a měl by také být určen pro hraní v rozlišení Full HD při 60 FPS, avšak v případě next-gen her. The Verge ještě uvádí, že tato konzole bude představena ještě v tomto měsíci a že bude hrát velkou roli v plánech Microsoftu přinést službu Xbox All Access. Herní konzole zde bude v podstatě hrát roli mobilního telefonu nabízeného operátory v rámci paušálu.

