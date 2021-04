Microsoft dorovná Epic, vezme si také jen 12% podíl z prodeje

Tim Sweeney z Epic Games k tomu uváděl, že Steam a jiné obchody beroucí si vysoké podíly z prodejů her dusí celý trh a odvádějí peníze, které by jinak mohli investovat vývojáři. Už dříve Sweeney také uvedl , že by přestal na Steam tlačit pomocí nákupu exkluzivních titulů do své nabídky, pokud by byl dorovnán 12% podíl z prodejů, který byl stanoven právě na Epic Games Store. Steam ovšem na nic podobného neslyší, ovšem ne tak Microsoft, který nyní ohlásil (via Extremetech ), že bude následovat firmu Epic a sníží svůj podíl z prodejů z 30 právě na 12 procent.