Microsoft opravil řadu chyb ve Windows 10 2004. Vyšla volitelná aktualizace

Na konci května vyšla první letošní velká aktualizace Windows 10, a to na verzi 2004. Tento May 2020 Update ovšem byl distribuován jen pár dnů, než byly zjištěny vážné potíže s ovladači od společností Nvidia, Intel a Realtek. Výsledkem tedy bylo pozastavení této aktualizace na většině zařízení do doby, než vývojáři opraví deset z jedenácti nalezených chyb. Do dnešního dne k tomu nedošlo, proto na většinu počítačů stále ještě nedorazila velká květnová aktualizace. Změnit by se to mohlo v polovině srpna, kdy by měl Microsoft dořešit zbývající problémy a obnovit distribuci updatu mezi uživatele.

Prvním dobrým znamením, že bychom se brzy mohli dočkat opožděného May 2020 Update, se stala před pár dny vydaný patch KB4568831. Určená je právě pro Windows 10 ve verzi 2004 a povyšuje číslo sestavení na 19041.423. Jedná se o volitelnou aktualizaci, u kterého se může uživatel rozhodnout, zda ji do svého počítače nainstaluje či nikoliv. Poznáte to podle označení „Preview“, které je součástí změn zavedených po obnově volitelných aktualizací v červenci. Jejich distribuci totiž Microsoft na několik měsíců zastavil v souvislosti s koronavirovou krizí.

Update KB4568831 se zaměřuje na několik desítek problémů. Mimo jiné opravuje nefunkční lupu v Excelu za určitých okolností, která mohla způsobit dokonce pád celé aplikace. Při konfiguraci některých systémů bez HDR pro streamování v HDR mohl být 4K obsah ve vysokém dynamickém rozsahu zobrazen tmavěji, než by měl být. I tato chyba by měla po updatu zmizet, stejně jako nečekané zavření stránky Nastavení, které znemožňovalo správnou konfiguraci výchozích aplikací. Další opravená chyba bránila některým aplikacím v tisku přes síťové tiskárny.

Microsoft také vyřešil potíže s funkcemi pro rodičovskou kontrolu (např. časové limity a hlášení o aktivitě) na zařízeních s procesory ARM64. Zařízení s některými LTE modemy mohly mít po přechodu na Windows 10 2004 problémy s připojením k internetu, ale i to by měl vyřešit patch KB4568831. Pokud používáte software pro ochranu dat Prostory úložiště (Storage Spaces), možná oceníte opravy dvojice chyb objevených v uplynulých týdnech.

Několik dalších potíží, které by se po této aktualizaci měly stát minulostí, se potom týkalo podnikového bezpečnostního softwaru Microsoft Defender ATP. Jedna z chyb bránila některým počítačům v automatickém přechodu do režimu spánku, jiná zase znemožňovala spustit aplikaci Správa hrozeb a zranitelností. Navíc by po aktualizaci mělo dojít k vylepšení schopností v oblasti identifikace vkládání škodlivého kódu. Řadou z výše uvedených problémů trpěly i předchozí verze Windows 10, které se dočkaly obdobné kumulativní aktualizace před pár týdny

