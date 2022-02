Microsoft popírá ukončení vývoje AR headsetu Hololens 3

Hololens pro rozšířenou realitu nemíří na běžné spotřebitele, ale jsou určené zejména pro průmysl nebo armádu, což se ale Microsoft. Ostatně z Microsoftu mělo do Mety odejít okolo 25 zaměstnanců, přičemž důvodem mohla být právě tato nespokojenost, a celkově mělo projekt za poslední rok opustit 100 lidí. Hovořilo se sice i o tom, že se přeci jen Hololens 3 byla úplně zaříznuta. Jde o neoficiální informaci, kterou Microsoft popřel rovnou dvakrát. Brýlepro rozšířenou realitu nemíří na běžné spotřebitele, ale jsou určené zejména pro průmysl nebo armádu, což se ale setkalo s nemalým odporem zaměstnanců společnosti. Ostatně z Microsoftu mělo do Mety odejít okolo 25 zaměstnanců, přičemž důvodem mohla být právě tato nespokojenost, a celkově mělo projekt za poslední rok opustit 100 lidí. Hovořilo se sice i o tom, že se přeci jen chystá spotřebitelská verze , nicméně v posledních dnech se naopak proslýchá, že nová generacebyla úplně zaříznuta. Jde o neoficiální informaci, kterou Microsoft popřel rovnou dvakrát.

Jednou to dementoval Alex Kipman, který připomenul, jak se hovořilo o zaříznutí Hololens 2, které se nakonec objevily. Podobně tak zrušení projektu zamítl i mluvčí Microsoftu Frank Shaw. Podle něj jde o kritickou součást právě vznikající smíšené reality a metaverse. Z dalších informací tu máme ale např. i to, že Microsoft má na vývoji spolupracovat se společností Samsung, která by se měla starat o hardware, zatímco Microsoft by si měl vzít na starost software.

