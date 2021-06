Microsoft překonává hodnotu 2 bilionů USD

V seznamu nejhodnotnějších firem vidíme především technologické giganty a jak vidno, daří se jim pořád růst. Zatímco, který byl první americkou firmou, jež překonala hranici 2 bilionů USD , ještě stále živí z větší části prodej hardwaru, u dalších firem je segment služeb výraznějším motorem. Právě služby (cloud, reklama, předplatná, provize z prodeje obsahu,...) jsou zlatým dolem, a i proto se Apple tak moc snaží soustředit se na svůj cloud, předplatná a provize z prodeje softwaru . Tam lze růst více než v oblasti hardwaru. A ukazuje se to i v případě, který je druhou americkou firmou, jež přesáhla hodnotu. Do klubu 2bilionových firem patří i Saudi Aramco, která je sice teď níže, ale v minulosti už také byla nad touto hranicí, a to dokonce dříve než Apple.