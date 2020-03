Microsoft Teams používá 44 milionů lidí, vývojáři slibují užitečné novinky

Téměř všechny události posledních týdnů mají nějakou spojitost s nemocí COVID-19 a šířením koronaviru SARS-CoV-2. Výjimkou není ani to, že Microsoftu během necelého půl roku vzrostla uživatelská základna jeho služby Teams na dvojnásobek. Ještě v listopadu 2019 to bylo 20 milionů lidí, zatímco dnes už má 44 milionů uživatelů. Může za to logicky ten fakt, že lidé jsou, pokud to možnosti dovolují, nuceni pracovat z domu, což vyžaduje nějakou formu komunikace. A právě Teams jsou k tomu určeny. Dovolují posílání zpráv, spolupráci, konání online meetingů a podobně.



Funkčnosti služby se navíc budou letos dále rozšiřovat. Microsoft hovořil např. o zavedení systému pro potlačování hluku a šumu při hovorech, přičemž tu najde využití systém umělé inteligence. Další novinkou bude funkce, kdy se uživatel může při meetingu viditelně přihlásit o slovo. Má se tu objevit i funkce, která dovolí prohlížení předem stažených zpráv později v režimu offline bez připojení k internetu. Umožní také i offline psaní konceptů zpráv. Jejich odeslání ale bude logicky možné až tehdy, kdy bude dostupný Internet. Objeví se i možnost zobrazení konverzací v separátních oknech pro snazší přepínání mezi nimi. Tak jen doufejme, že službu znovu nepotkají problémy, které zažila v posledních týdnech, jako byla nedostupnost kvůli vysokému náporu nebo neplatnému certifikátu