Microsoft údajně chystá vlastní ARM procesory pro servery

Agentura Bloomberg přinesla informaci, že Microsoft je na cestě k návrhu vlastních procesorů pro datová centra. Odvolává se přitom na osoby obeznámené s plány americké společnosti, které se navíc zmiňují také o dalším čipu, tentokrát určeném pro spotřebitelsky zaměřené počítače. V tomto ohledu přitom Microsoft není úplným nováčkem díky nedávné spolupráci s Qualcommem. Přesto se podle zdroje zdá jako reálnější možnost, že americký gigant upřednostní serverový procesor. Prozatím nemáme k dispozici žádné informace o tomto hardwaru s výjimkou toho, že bude založen na architektuře ARM.

Microsoft SQ1 vyvinutý společně s Qualcommem

Tým, který v Microsoftu vyvíjí nové řešení pro datová centra, údajně spadá pod Jasona Zandera vedoucího divizi Azure. Zástupci společností Microsoft i ARM ovšem pro Bloomberg odmítli komentovat, zda redmondský gigant pracuje na vlastních procesorech. Kromě toho se spekuluje také o čipu, který by byl určen pro zařízení Surface, tedy notebooky a tablety. I v tomto případě by měly procesory využívat architekturu od ARM, i když ze spekulací vyplývá, že tento hardware možná zůstane jen na papíře. Microsoft sice letos a vloni představil procesory SQ1 a SQ2, které využil v tabletech Surface Pro X, ale v tomto případě se jednalo jen o upravené čipsety Snapdragon 8cx od Qualcommu.

Pokud by si Microsoft navrhoval své vlastní procesory, znamenalo by to možnost lepšího spojení hardwaru se softwarem, což by se mohlo projevit na výkonu nebo výdrži baterie zařízení. Své o tom ví Apple, který po vlastním řešení pro iPhony a iPady letos přišel také s ARM procesory M1 pro desktopy i notebooky Mac. Reakce odborníků i uživatelů jsou zatím veskrze pozitivní.