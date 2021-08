Mindfactory: prodeje CPU na volném trhu šly dolů, stále bezpečně vede AMD

Trh s PC komponenty letos rozhodně nebyl v normálním stavu, stále není a ještě nějakou dobu nebude. Podepsal se na něm především nedostatek všeho druhu a dále také aktivity těžařů a scalperů

První graf ukazuje vývoj počtu prodaných procesorů AMD a Intel, který od nárůstu během posledních měsíců minulého roku vytrvale klesal, ačkoliv firmy jako IDC hlásily, že zájem o PC byl velice silný. Zde samozřejmě srovnáváme DIY s prodeje OEM sestav, ale obecně bychom očekávali, že v době silného růstu OEM trhu nebude DIY takto uvadat.

Vidíme přitom, že z prodejů procesorů AMD se už vytratila kdysi extrémně silná kolonka "ostatní", což by mohla být jednak APU a pak i slabší CPU Ryzen. S tím by mohla souviset už starší zpráva, že AMD začalo vyrábět svá CPU s velice rozlišnými prioritami , anebo také to, že zákazníci až na nadšence prostě přestali stavět svá PC a poohlédli se jinde. Ostatně nyní již na Mindfactory (MF) tvoří drtivou většinu prodaných procesorů AMD nové Ryzen 5000, kterým z hlediska tržeb patří podíl 78 %.

- klikněte pro zvětšení -





Pokud jde o vztah mezi počtem prodaných kusů a tržbami, dále se ukazuje, že procesory Intel se prodávají spíše ve svých levnějších verzích. Intel si ostatně dokázal navýšit svůj podíl ohledně kusů na 24 %, ovšem z celkového balíku tržeb za CPU mu na MF patří jen 19 %. Během dlouhých let před nástupem moderních verzí Ryzenů tomu bylo spíše naopak.

To tedy znamená, že průměrná prodejní cena procesorů Intel se drží stále nízko, přičemž vrchol letos nastal kolem května, kdy na trh vstoupily Rocket Lake. AMD si ale také moc nepolepšilo, ale drží se stále mnohem výš.

Zájem o procesory ale v tomto roce s výjimkou května výrazně klesl, a to i pod úroveň čísel z minulého roku a v tom můžeme vidět právě dopad trhu s grafickými kartami, ostatně kdo by si stavěl nový a pravděpodobně herní počítač, když nemá možnost do něj za rozumnou cenu pořídit grafiku? Jde tu o vcelku zřejmý ukazatel toho, jak nedostatek karet poškodil DIY trh s PC, z nějž někteří zákazníci mohli zběhnout ke konzolistům, jiní si mohli pořídit již hotovou sestavu, další čekají a pár jich možná už rezignovalo.

