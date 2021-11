Modder předběhl NVIDII a vytvořil si vlastní RTX 2060 s 12 GB paměti

Nabízí se otázka, proč by NVIDIA měla kartu jako RTX 2060 doplnit o paměťový subsystém s 12 GB paměti. Odpověď zná pouze sama, ale my můžeme odhadnout, že prostě už nechce vyslat na trh novou kartu s méně než 8 GB paměti, neboť ta by už mohla představovat značné omezení výkonu.

Pokud NVIDIA nechce osekat šířku sběrnice, a tím i snížit výkon karty, má v případě čipu TU106 (stejně jako u RTX 3060) jedinou možnost, a sice nabídnout rovnou dvojnásobných 12 GB, ostatně půjde už o pomalé 14GT/s verze. A co se týče aktuální řady RTX 30, tu už stejně logika opustila, pokud jde právě o paměťovou kapacitu, ale to vše vychází prostě a jednoduše z omezení stanovených šířkou sběrnice jednotlivých modelů.

VIK-on tak využil jemu dobře známý postup a prostě vyměnil 1GB paměti GDDR6 za 2GB moduly, což pochopitelně vyžaduje vhodnou výbavu i znalosti při pájení BGA čipů. Společně s dalšími potřebnými úpravami tak vznikla 12GB verze karty RTX 2060, ale my zatím nemůžeme říci, zda jde v podstatě o to samé, co si chystá i NVIDIA. Nejsou totiž známy přesné specifikace chystaných 12GB RTX 2060, které mohou konec konců dostat rychlejší paměti a také GPU s vyššími takty. Na druhou stranu to těžko bude více CUDA jader, neboť pak by se už nedalo mluvit o RTX 2060.

Autor svou kartu už sám otestoval v Unigine Superposition a také v těžbě (ethash), na základě čehož může konstatovat, že má víceméně stejný výkon jako 6GB model, což není ani v nejmenším překvapivé vzhledem k daným testům. Nicméně nyní je tato karta na cestě k provedení podrobnějších testů, jichž se zhostí ruský server Pro Hi-Tech.

Jako v předchozích případech není ale tento výtvor dokonalý, občas totiž obrazovka počítače potemní, ovšem to lze vyřešit jednoduše, a sice uvedením karty do režimu performance prostřednictvím nastavení v NVIDIA Control Panel.

Samotná NVIDIA by měla 12GB RTX 2060 vypustit na trh už velice brzy, a to konkrétně 7. prosince a zrovna včera toto datum potvrdil francouzský server overclocking.com

