Výrobci desek nejsou nadšeni z napájecího standardu ATX12VO, proč?

ATX12VO představuje na straně zdroje výrazné zjednodušení, neboť ten by už nemusel dodávat dnes již vedlejší napětí 5 a 3,3 V, čili jde o 12VO - 12 Volts Only. Zjednoduší se tím i kabeláž zdroje (namísto 24pinového hlavního svazku tu bude jen 10pinový) a dle Intelu se také zvýší efektivita , i když "jen" při bezzátěžovém provozu a jak později ukázalo MSI , díky novému stavu C10 může být úspora procentuálně velice vysoká.

Nicméně napájecí napětí 5 V a 3,3 V budou samozřejmě stále potřeba i pro pevné disky, SSD či další hardware, což znamená, že namísto zdroje je bude tvořit samotná základní deska, z níž budeme napájet právě i disky, apod. A lze si představit, že výrobci desek mohou mít problém právě s tím.

Dříve jsme se už také dozvěděli, že ATX12VO bude či už je zatím téma spíše pro OEM sestavy a že i nové desky pro Alder Lake-S si spíše zachovají starý standard. Mnozí zákazníci budou pochopitelně chtít využít své starší zdroje, pro něž by na desky pro ATX12VO potřebovali přinejmenším adaptér a otázka je, jak dobře půjde vyřešit nahrazení 5VSB (standby) za 12VSB. Ovšem o to tu nyní nejde.

Výrobci desek jsou prý jednak přesvědčeni o tom, že se dokáží vyrovnat úspornosti standardu ATX12VO i bez jeho adoptování, i když to samozřejmě závisí také či spíše na použitém zdroji. Dále jde také o aktuální dostupnost, respektive spíše reálnou nedostupnost zdrojů ATX12VO na trhu s otázkou, kdy vůbec takové dorazí a zda to bude včas, pokud jde o nástup generace Alder Lake.

A samozřejmě jde také o to, že deska pro ATX12VO bude dražší než stejný model pro ATX12V, neboť bude muset zajistit přeměnu výchozího 12V napětí na 5 a 3,3 V a pochopitelně to znamená i příslušenství obsahující potřebné kabely.

Musíme si tak počkat na to, jak se tato situace vyvine a zda se na trhu letos na podzim objeví vůbec nějaké značkové desky nebo i zdroje pro ATX12VO. Pokud jde o společnost AMD, ta může zatím jen se založenýma rukama čekat na výsledek, neboť jí se to zatím netýká, a tak jsme se nepřekvapivě ani nedozvěděli, jak to plánuje ona.

