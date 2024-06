Musk má na krku další žalobu za "insider trading" v hodnotě 7,5 mld. USD

Podle Perryho v té době už musel dobře vědět, že prodejní čísla Tesly za probíhají čtvrtletí nebudou dobrá a že jejich zveřejnění v lednu 2023 pošle akcie firmy dolů, prodal dle něj akcie ještě v době, kdy měly vysokou hodnotu. Faktem nicméně je, že akcie Tesly tehdy už dlouhodobě klesaly (zatímco na přelomu 2021/2022 byly až za 300-400 USD, v listopadu 2022 jen za cca 170-210 USD, v prosinci 120-190 USD).

Zveřejněná čísla ale nebyla úplně tragická, i když rozhodně ne příliš pozitivní . Šlo spíše o to, že Tesla rostla "jen" hodně, ale ne extrémně hodně. Hodnota akcií tehdy spadla ze 123 na 108 USD, ale už týden později byla na stejné hodnotě jako předtím. Perry říká, že kdyby Musk prodal akcie po propadu (tedy by nevyužil své interní znalosti ve firmě), získal by na prodeji o 3 mld. USD méně a jeho příjmy by byly okolo 55 % toho, jaké byly díky tomuto zneužití. Požaduje tak, aby Musk vrátil všechen zisk, který prodejem akcií firmy získal.