NASA a Northrop Grumman dokončí vývoj modulu lunární stanice pro astronauty

Habitation and Logistics Outpost (HALO) je klíčová část malé vesmírné stanice, která bude postavena na oběžné dráze Měsíce v rámci programu Artemis. Poslouží především k vědeckému výzkumu a také jako brána pro výpravu expedic na povrch Měsíce, což umožní i získat zkušenosti pro budoucí výpravy na Mars. Nesmíme zapomínat, že dnes už neexistuje nikdo zkušený, kdo by se mohl programu Artemis osobně zúčastnit, ostatně zanedlouho už to bude padesát let, kdy proběhla mise Apollo 17, po níž se už nikdo osobně na Měsíc nepodíval.

NASA už se společností Northrop Grumman podepsala smlouvu ohledně modulu HALO, která zahrnuje fixní částku 935 milionů dolarů. Ta se ovšem nebude týkat samotné stavby a jde o další část celého komplexního vývoje, která tentokrát zahrnuje testování a připojení k modulu PPE (Power and Propulsion Element) pro účely pohonu a napájení, jejž vyvíjí firma Maxar Technologies. Krom toho Northrop Grumman také předá HALO s připojeným modulem PPE firmě SpaceX, která by jej měla dle aktuálního plánu vyslat v listopadu roku 2024 na oběžnou dráhu měsíce. Nečeká se tu přitom na dokončení vývoje nových supertěžkých nosičů, neboť pro tento účel postačí i Falcon Heavy

V HALO tak pozdější obyvatelé stanice najdou tlakované prostředí, kde budou provádět své experimenty a také tam pochopitelně najdou i řídicí systémy. Právě k HALO se budou napojovat lodě vyslané ze Země jako i Orion samotné NASA, zásobovací plavidla i přistávací moduly pro výlety na Měsíc.

Astronauté se ale nebudou muset spolehnout jen na kapacity samotného modulu HALO. Ten totiž umožní i jejich rozšíření podle potřeby, což se bude hodit zvláště v případě, kdy na stanici dorazí posádka s úkolem sestoupit na povrch Měsíce.

Design modulu HALO je založen na známé vesmírné lodi Cygnus firmy Northrop Grumman, která byla už 15x použita pro zásobování ISS, nicméně na něm pracují i různí partneři včetně zahraničních. Například potřebné baterie dodá Japonská vesmírná agentura (JAXA), robotická zařízení si vzala na starosti Kanadská vesmírná agentura, která je známá právě i díky robotickým rukám Canadarm na ISS, takže zde poslouží konkrétně Canadarm3. Evropská ESA zase dodá komunikační systémy pro vysokorychlostní spojení mezi stanicí Gateway a měsíčním povrchem nebo i tankovací modul. Celkem bude mít HALO tři dokovací porty pro další moduly či plavidla, pro které zajistí potřebnou podporu života, energii, atp.

Ve srovnání s ISS tak bude Gateway jen malá stanice, ale díky možnostem svého rozšíření o další moduly až tak klaustrofobicky nepůsobí.





