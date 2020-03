NASA: plány na lunární základnu by se mohly o rok posunout

NASA už dlouho plánuje návrat na Měsíc a nehodlá na to zůstat sama. Pro misi Artemis , jak se plán pro návrat Američanů na Měsíc označuje, využije kosmická agentura NASA i spolupráce soukromých společností. Projekt Artemis je plánován na dvacátá léta tohoto století, konkrétně počítá s tím, že by NASA měla na Měsíci přistát do roku 2024. Plánovaná lunární základna by pak měla být vybudovaná do roku 2028.