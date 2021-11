NASA poprvé vyveze na odpaliště svou novou měsíční raketu, zatím jen na zkoušku

Zatímco s napětím čekáme na to, až se společnost SpaceX odhodlá ke svému velkému testu lodi Starship a nosiče Super Heavy (a až jí to americká FAA umožní) a s ještě větším napětím vyhlížíme start Vesmírného teleskopu Jamese Webba , chystá se další významná událost.

Na snímku můžeme vidět už sestavený Orion s nainstalovaným nouzovým únikovým systémem, který se chystá na start mise Artemis I. V jejím případě už je bohužel zřejmé, že neproběhne letos, ale nejdříve v únoru 2022 a to bude záviset i na výsledku chystaného testu.

Jde tu o klasický Wet Dress Rehearsal, čili zkušební naplnění nádrží rakety palivem, po čemž nenásleduje zážeh, ale opětovné vypuštění. Taková procedura přitom není moc výjimečná ani v běžné praxi, kdy může start rakety překazit nepřízeň počasí a v takovém případě, pokud se kvůli tomu promešká startovní okénko, jsou nádrže raket zase vypouštěny a plánuje se nový start.





Čili tato "mokrá" zkouška je další nezbytnost, která se musí vyzkoušet ještě před samotným prvním startem rakety SLS v misi Artemis I a znamená to, že raketa bude sestavena a vytažena z Vehicle Assembly Building (VAB) Kennedyho vesmírného centra a vůbec poprvé se s lodí Orion vydá na cestu k Launch Padu 39B na vrchu známého pásového crawler transporter.





Crawler transporter s raketoplánem Discovery - wiki





NASA už na tuto událost přizvala média, takže budeme mít z tohoto výletu obrovským pásovým vozidlem dost záběrů. Přesné datum jsme se zatím nedozvěděli, ale je jasné, že to nebude dříve než 8. prosince, kdy skončí akreditace pro domácí média.

Samotný test také nastane asi týden poté, co raketa dorazí na odpaliště, kdy do ní bude napuštěno kolem 2,7 milionu litrů tekutého vodíku a kyslíku. Poté na zkoušku proběhne startovní sekvence ukončená těsně před zážehem, palivo bude z nádrží opět vypuštěno a raketa se vydá zpět do VAB, kde proběhnou poslední kontroly před startem.

