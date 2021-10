NASA: Starliner letos už neodstartuje, Boeing však už asi zná příčinu problémů

Boeing CST-100 Starliner už mohl mít dávno splněno a nyní se chystat na první krátkou misi se dvěma astronauty po vzoru Crew Dragonu firmy SpaceX. S tou ostatně Boeing soupeřil ve stejném programu americké NASA, ale tento souboj už je dávno u konce a přesvědčivě v něm zvítězila právě firma SpaceX.

Starliner v misi OFT-2 neodstartoval kvůli řadě 13 vadných ventilů v servisním modulu , které jsou součástí palivového systému pro záchranný raketový pohon, který má za úkol dostat loď v případě potíží co nejdříve a nejdále od rakety a také šlo o ventily v RCS systému ovládajícího polohu a pohyb lodi ve stavu beztíže. Bez záchranného raketového pohonu by se tak mise splnit i dala, ale pokud by neměl správně fungovat RCS systém, těžko by se dokázala připojit k portu ISS, jak bylo v plánu.