Nejen Centrum akcí ve Windows 10 získá prvky ze zrušených Windows 10X

Před pár týdny se objevila zpráva, že Microsoft předčasně ukončil vývoj Windows 10X . Zatím se sice ještě čeká na oficiální potvrzení nebo upřesnění, že se operační systém objeví někdy v budoucnu a v jiné formě. Tato speciální verze Desítek měla původně zamířit na dvoudisplejová zařízení, ale nakonec byla schválena i pro běžné počítače. Svěžím uživatelským rozhraním, rychlejším prostředím a důrazem na dotykové ovládání měl konkurovat především Chrome OS. Ačkoliv Microsoft do vývoje Windows 10X investoval nemalé prostředky, nakonec nepřijdou kompletně vniveč. Řada prvků totiž v budoucnu pronikne do uživatelského rozhraní klasických Windows 10.

Web WindowsLatest.com nyní přinesl další z příkladů. V jednom z testovacích buildů Windows 10 byl objeven lehký redesign Centra akcí, který umožňuje zobrazit nebo skrýt tlačítka rychlého nastavení jejich vytažením, respektive zatažením. Zároveň by ovšem mělo zůstat k dispozici tlačítko pro rozbalení a sbalení nabídky kliknutím. Nový prvek (v angličtině označovaný jako „gripper“) byl poprvé představen právě ve Windows 10X a měl by přinést o něco intuitivnější způsob ovládání – především na dotykových displejích.

Zdá se, že redesign Centra akcí teprve začal, takže následující sestavení by mohla přijít s dalšími změnami. Nové prvky se zatím nezobrazují ani Insiderům, ale jsou skryty pouze pro vyvolené. Pro zobrazení upraveného Centra akcí byste museli aktivovat experimentální flagy, což pro běžné uživatele nedává smysl.

Designové změny inspirované Windows 10X by měly být součástí velké aktualizace Sun Valley, která nejspíš přijde ve druhé polovině letošního roku. Měla by přinést vůbec největší redesign Windows 10 od vydání této verze systému. Výrazným prvkem nejspíš budou zaoblené rohy. Na jednom ze screenshotů můžeme vidět, jak by měla nabídka po kliknutí pravým tlačítkem myši na aplikaci z hlavního panelu.

Kromě oblých rohů si můžete všimnout také toho, že okno je plovoucí (nenavazuje přímo na hlavní panel jako nyní). Microsoftu měly v minulosti uniknout také další ukázky toho, jak bude vypadat oblejší systém Windows 10. Změna se bude týkat také dialogových oken aplikací.

Panos Panay z Microsoftu se nedávno nechal slyšet, že je na cestě „nová generace Windows“, která bude „úžasná“. Jeho kolega Yusuf Mehdi potom ve svém příspěvku naznačil, že Microsoft začne brzy zveřejňovat novinky týkající se nové aktualizace Windows 10 a také zařízeních Surface.

