Noctua pokračuje s černěním a nabízí další chladiče chromax.black

Nyní tu ale máme méně významné novinky, a to černé verze chladičů NH-D15S NH-U9S s označením chromax.black. Noctua totiž hlásí, že předchozí verze chladičů chromax.black jsou zákazníky velice oblíbené, takže bylo logické, aby připravila další. Nově je to tak velice výkonný dvouvěžový chladič NH-D15S, který se má i přes své rozměry díky asymetrickému tvaru žebroví snadno vejít na desku a do běžné skříně (ovšem pozor na její šířku) a pak je to menší model pro 92mm ventilátor.